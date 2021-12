Domácnosti v Európskej únii mali pre pandémiu vyššie výdavky na bývanie, menej platili za dopravu či kultúru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Náklady domácností v Európskej únii na bývanie vrátane dodávok vody, elektriny, plynu a ďalších palív v minulom roku tvorili viac ako štvrtinu ich výdavkov, a to 25,7 percenta. Oproti roku 2019 sa výdavky európskych domácností na bývanie zvýšili o 2,2 percentuálneho bodu (pb). Informoval o tom v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.Náklady na potraviny a nealkoholické nápoje vlani tvorili 14,8 percenta výdavkov, čo bol medziročný rast o 1,8 pb. Zvýšili sa aj náklady domácností na nábytok a ďalšie zariadenie domácností, a to o 0,5 pb, a tvorili šesť percent celkových výdavkov. Rast týchto výdavkov bol výsledkom lockdownov a obmedzenia mobility v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Protipandemické reštrikcie vlani zreteľne ovplyvnili aj výdavky domácností na ďalšie položky. Najviac sa to prejavilo na nákladoch na reštaurácie a hotely, ktoré klesli o 2,7 pb a tvorili šesť percent celkových výdavkov. Podiel výdavkov na dopravu klesol o 1,5 pb na 11,6 percenta a podiel výdavkov na rekreáciu a kultúru sa znížil o 0,9 pb na 7,8 percenta celkových výdavkov domácností.