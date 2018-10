Prezident Erdogan otvoril nové letisko v Istanbule

Letisko by malo byť schopné odbaviť ročne 90 miliónov cestujúcich, povedal Erdogan na otváracom ceremoniáli, počas ktorého sa po halách previezol v autíčku aj so svojou manželkou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 29. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok neďaleko veľkomesta Istanbulu otvoril nové medzinárodné letisko za 11,7 miliardy dolárov. Malo by byť najväčším v krajine a jedným z najväčších na svete. Nové letisko však v dôsledku omeškaných stavebných prác pravdepodobne začne naplno fungovať až v januári, informovala agentúra Reuters.Letisko by malo byť schopné odbaviť ročne 90 miliónov cestujúcich, povedal Erdogan na otváracom ceremoniáli, počas ktorého sa po halách previezol v autíčku aj so svojou manželkou.Nový dopravný uzol má podľa tureckého prezidenta dostať názov Istanbulské letisko a prispeje k začleneniu Turecka do svetovej ekonomiky. Slávnostné otvorenie nového letiska sa konalo pri príležitosti dňa Tureckej republiky.objasnil Erdogan s tým, že očakáva jeho využitie aj na množstvo medzikontinentálnych letov.Letisko však počas prvých dvoch mesiacov od uvedenia do prevádzky bude vypravovať iba lety v rámci Turecka a niekoľko medzinárodných, dodal Reuters.Výstavbu letiska sprevádzajú rôzne komplikácie a kritika za zlé pracovné podmienky. Vo februári ministerstvo práce informovalo, že od začiatku výstavby v roku 2015 prišlo na tomto stavenisku o život už 27 robotníkov. V septembri polícia pozatýkala protestujúcich pracovníkov letiska.Pôvodne sa hovorilo o ambicióznom pláne - do 48 hodín od pondelňajšieho otvorenia nového letiska mali byť naň presmerované všetky lety z Atatürkovho medzinárodného letiska v Istanbule, ktoré patrí k piatim najrušnejším letiskám v Európe.Národná letecká spoločnosť Turkish Airlines potvrdila, že nové letisko bude zatiaľ vybavovať iba niekoľko letov do Ankary, Izmiru a Antalye. Z medzinárodných letov to budú destinácie severný Cyprus a Azerbajdžan.Zvyšné lety ostanú do konca tohto roka v kompetencii Atatürkovho medzinárodného letiska.