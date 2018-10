Video: Viac ako polovica Benátok je pod vodou, hladina má ešte stúpať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

MILÁNO 29. októbra (WebNoviny.sk) - Sedemdesiat percent Benátok je pod vodou po tom, čo jej hladina v meste stúpla až do výšky 149 centimetrov nad úroveň mora.Informovali o tom miestni predstavitelia. Benátky často sužujú záplavy, keď do nich silný vietor tlačí vodu z lagúny, ale pondelkové čísla sú výnimočné a predpovede dokonca hovoria, že budú ešte viac stúpať, až do 160 centimetrov.Súčasná hladina vody je najvyššia zaznamenaná od novembra 2012, vyplýva to zo štatistík mesta. Poslednýkrát, keď prekročila 160 centimetrov, bolo v decembri 1979.Na väčšine územia Talianska platí varovanie pred záplavami v dôsledku silných dažďov, pričom problém znásobuje slabá údržba riečnych korýt. Podľa predsedu kraja Benátsko Lucu Zaiu by mohli povodne dokonca dosiahnuť úroveň z roku 1966, keď voda zatopila tak Benátky, ako aj Florenciu.