Prezident FIFA považuje šampionát v Rusku za najlepší v histórii

Gianni Infantino, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 13. júla (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino je spokojný s organizáciou MS v Rusku, šampionát dokonca označil za najlepší v histórii. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii dva dni pred finálovým zápasom medzi Chorvátskom a Francúzskom.Šéfa FIFA nadchli organizátori po všetkých stránkach:Infantino ďalej pochválil infraštruktúru, Rusko má podľa neho športovú DNA. Zároveň pripomenul skepticizmus niektorých ľudí pred MS, ktorý sa ukázal ako neopodstatnený.povedal. Ocenil tiež prácu videorozhodcov, ktorí mali v Rusku premiéru.Šéf svetového futbalu sa vyjadril aj k nadchádzajúcemu šampionátu, ktorý bude hostiť v roku 2022 Katar. Infantino by prijal štart 48 tímov, ale všetko je podľa neho o dohode. Kataru odporučil rokovať s okolitými štátmi, ktoré by mu mohli pomôcť s organizáciou. Bahrajn, Egypt, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty však prerušili diplomatické vzťahy s Katarom, jeho vládu obvinili z podpory radikálnych islamistických skupín a terorizmu.uzavrel Infantino.