Ružomberok do novej sezóny s viacerými zmenami a túžbou ísť do Európy

Hráči MFK Ružomberok v príprave, archívna snímka. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Káder: Matúš Macík, Jan Čtvrtečka, Ivan Krajčírik – Dominik Kružliak, Ján Maslo, Mário Mrva, Dominik Kunca, Filip Twardzik, Matej Madleňák, Michal Jonec, Jani Urdinov, Matej Čurma, Matúš Kmeť, Kristi Qose, Peter Gál-Andrezly, Dalibor Takáč, Matej Kochan, Tihomir Kostadinov, Erik Daniel, Viktor Jedinák, Adam Brenkus, Štefan Gerec, Rastislav Kružliak, Ismar Tandir, David Čapek

tréner: David Holoubek, asistent: Jiři Jarošík, tréner brankárov: Ľuboš Hajdúch



príchody: Ismar Tandir (MFK Frýdek-Místek), Filip Twardzik (MFK Vítkovice), Jani Urdinov (Bohemians 1905 Praha) – v riešení, Viktor Jedinák (FK Železiarne Podbrezová) – v riešení, Jan Čtvrtečka (Sparta Praha) – v riešení (hosťovanie)



odchody: Nermin Haskič (ukončenie zmluvy), Peter Maslo, Branislav Lupták, Jozef Menich, Artur Pikk, Mário Almaský (všetci skončenie zmluvy), Šimon Kupec (hosťovanie GKS Katovice – v riešení)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 13. júla (TASR) - Futbalový klub MFK Ružomberok vkročí do novej sezóny Fortuna ligy s viacerými zmenami v kádri, ale i v realizačnom tíme. Na lavičke sa predstaví česká dvojica David Holoubek a Jiří Jarošík. Klub si nedával konkrétne ciele na umiestnenie, ale športový riaditeľ Dušan Tittel by si chcel opäť s tímom zahrať v pohárovej Európe.povedal na piatkovej tlačovke pred štartom sezóny Tittel.vyjadril sa k danej téme Holoubek.Ten vystriedal na pozícii hlavného trénera Norberta Hrnčára.vysvetlil Tittel.povedal generálny riaditeľ Ľubomír Golis.V porovnaní s jarnou časťou uplynulej sezóny na aktuálnej súpiske Liptákov chýba deväť mien – Peter Maslo, Branislav Ľupták, Jozef Menich, Artur Pikk, Mário Almaský (všetkým sa skončili kontrakty), Lukáš Urminský (zmluva sa naplní 31. júla), Nermin Haskič (ukončenie spolupráce po vzájomnej dohode), Šimon Kupec (v riešení hosťovanie v GKS Katovice) a Róbert Gešnábel (dočasné pozastavenie činnosti zo strany SFZ). Na druhej strane pod Čebraťom zatiaľ rátajú s piatimi novými tvárami - brankárom Janom Čvrtečkom zo Sparty Praha, Macedóncom Janim Urdinovom, Ismarom Tandirom z Bosny a Hercegoviny, Viktorom Jedinákom z Podbrezovej a Filipom Twardzikom, ktorý naposledy hrával vo Vítkoviciach. Zatiaľ do zápasového kolotoča ešte nenaskočí Dominik Kružliak, no po plastike krížneho väzu, ktorej sa podrobil vo februári, už s mužstvom trénuje.Liptáci sa na nový ligový ročník začali hotovať 14. júna v domácich podmienkach a potom absolvovali takmer dvojtýždňové sústredenie v Čechách (Nymburk, Uherský Brod). Všetkých päť vážnejších zápasových previerok "Ruža" odohrala za riekou Moravou. Podľahla Baníku Ostrava 0:1, remizovala na pražskom Strahove so Spartou (0:0) a v Pardubiciach (0:0), prehrala v Olomouci (1:2) a vyhrala v Karvinej (3:1).uviedol Holoubek.Šéfovi šatne Jánovi Maslovi sa leto zaliečalo.dodal.