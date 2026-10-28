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28. októbra 2026

Prezident Hasičského zboru a viceprezident Policajného zboru majú byť povýšení na generálov


Tagy: Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Prezident SR viceprezident Policajného zboru SR

Návrh na ich vymenovanie bol predložený prezidentovi Pellegrinimu. Vláda dnes schválila návrh rezortu vnútra, na základe ktorého majú byť súčasný ...



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67643e0c12ec3034652966 scaled 1 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Návrh na ich vymenovanie bol predložený prezidentovi Pellegrinimu.


Vláda dnes schválila návrh rezortu vnútra, na základe ktorého majú byť súčasný prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič a tiež viceprezident Policajného zboru SR Rastislav Polakovič povýšení do hodnosti generálov. Ako sa uvádza v materiáli, návrhy na vymenovanie dvojice vychádzajú z ich doterajšieho služobného pôsobenia, odborných skúseností a zastávaných funkcií. Obaja menovaní sú momentálne v hodnosti plukovníka.

Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pri návrhu na povýšenie Mifkoviča a Polakoviča zohľadnilo priebeh ich profesionálnej kariéry, rozsah zodpovednosti spojenej s výkonom jednotlivých funkcií, ako aj skúsenosti získané počas pôsobenia v hasičskom, respektíve policajnom zbore. Návrh na ich vymenovanie do hodnosti generálov bude teraz predložený prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý bude mať konečné slovo.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Hasičského zboru a viceprezident Policajného zboru majú byť povýšení na generálov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Prezident SR viceprezident Policajného zboru SR
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