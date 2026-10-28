|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 28.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. októbra 2026
Slovensko už bráni vzdušný priestor vlastnými silami, ochranu nad ním prevzali lietadlá F-16 – FOTO
Prezident SR hovorí o významnom kroku k posilneniu suverenity. Odo dňa 28. októbra 2026 Slovensko opäť chráni vzdušný priestor vlastnými silami. ...
Zdieľať
28.10.2026 (SITA.sk) - Prezident SR hovorí o významnom kroku k posilneniu suverenity.
Odo dňa 28. októbra 2026 Slovensko opäť chráni vzdušný priestor vlastnými silami. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini.
"Gratulujem Ozbrojeným silám SR, ktoré sú od dnešného dňa pripravené brániť náš vzdušný priestor vlastnými silami. Je to významný krok k posilneniu suverenity, obranyschopnosti a bezpečnosti všetkých občanov Slovenska," napísal Pellegrini na sociálnej sieti.
"Slovensko znovu po viac ako štyroch rokoch obnovilo plnú suverenitu pri ochrane svojho vzdušného priestoru,“ informoval podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.
Fotogaléria k článku: Prvé tankovanie za letu slovenských stíhačiek F-16 (fotografie)
Priblížil, že slovenské lietadlá F-16 a vzdušné sily sú od stredajšieho doobedia prihlásené do Integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO - NATINAMDS a sú tak pripravené na 24-hodinovú ochranu vzdušného priestoru, a to aj v spolupráci s pozemnou protivzdušnou obranou, ktorá je už od apríla tohto roku implementovaná.
Jej implementácia bude však naďalej pokračovať. Druhá batéria izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX príde do konca tohto roka a tretia v priebehu budúceho roka.
Fotogaléria k článku: Prílet stíhačiek F-16 na letisko v Kuchyni 30. decembra 2025 (fotografie)
Podľa ministra sa tak napĺňa aj Programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazali obnoviť samostatnosť v ochrane vzdušného priestoru. „Verím, že toto je ďalší krok pre modernizáciu Ozbrojených síl SR a k plnej pripravenosti ochrany záujmov, suverenity a územia SR,“ uzavrel minister.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko už bráni vzdušný priestor vlastnými silami, ochranu nad ním prevzali lietadlá F-16 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Odo dňa 28. októbra 2026 Slovensko opäť chráni vzdušný priestor vlastnými silami. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini.
"Gratulujem Ozbrojeným silám SR, ktoré sú od dnešného dňa pripravené brániť náš vzdušný priestor vlastnými silami. Je to významný krok k posilneniu suverenity, obranyschopnosti a bezpečnosti všetkých občanov Slovenska," napísal Pellegrini na sociálnej sieti.
24-hodinová ochrana vzdušného priestoru
"Slovensko znovu po viac ako štyroch rokoch obnovilo plnú suverenitu pri ochrane svojho vzdušného priestoru,“ informoval podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.
Fotogaléria k článku: Prvé tankovanie za letu slovenských stíhačiek F-16 (fotografie)
Priblížil, že slovenské lietadlá F-16 a vzdušné sily sú od stredajšieho doobedia prihlásené do Integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO - NATINAMDS a sú tak pripravené na 24-hodinovú ochranu vzdušného priestoru, a to aj v spolupráci s pozemnou protivzdušnou obranou, ktorá je už od apríla tohto roku implementovaná.
Kedy príde Barak MX?
Jej implementácia bude však naďalej pokračovať. Druhá batéria izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX príde do konca tohto roka a tretia v priebehu budúceho roka.
Fotogaléria k článku: Prílet stíhačiek F-16 na letisko v Kuchyni 30. decembra 2025 (fotografie)
Podľa ministra sa tak napĺňa aj Programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazali obnoviť samostatnosť v ochrane vzdušného priestoru. „Verím, že toto je ďalší krok pre modernizáciu Ozbrojených síl SR a k plnej pripravenosti ochrany záujmov, suverenity a územia SR,“ uzavrel minister.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko už bráni vzdušný priestor vlastnými silami, ochranu nad ním prevzali lietadlá F-16 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelenskyj nechce, aby sa stretnutie Putina, Trumpa a Siho zmenilo na novú Jaltu
Zelenskyj nechce, aby sa stretnutie Putina, Trumpa a Siho zmenilo na novú Jaltu
<< predchádzajúci článok
Prezident Hasičského zboru a viceprezident Policajného zboru majú byť povýšení na generálov
Prezident Hasičského zboru a viceprezident Policajného zboru majú byť povýšení na generálov