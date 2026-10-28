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28. októbra 2026

Slovensko už bráni vzdušný priestor vlastnými silami, ochranu nad ním prevzali lietadlá F-16 – FOTO


Tagy: lietadlá F-16 Minister obrany SR Prezident Slovenskej republiky Vzdušný priestor

Prezident SR hovorí o významnom kroku k posilneniu suverenity. Odo dňa 28. októbra 2026 Slovensko opäť chráni vzdušný priestor vlastnými silami. ...



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669eee51739e9513331385 scaled 1 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Prezident SR hovorí o významnom kroku k posilneniu suverenity.


Odo dňa 28. októbra 2026 Slovensko opäť chráni vzdušný priestor vlastnými silami. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini.

"Gratulujem Ozbrojeným silám SR, ktoré sú od dnešného dňa pripravené brániť náš vzdušný priestor vlastnými silami. Je to významný krok k posilneniu suverenity, obranyschopnosti a bezpečnosti všetkých občanov Slovenska," napísal Pellegrini na sociálnej sieti.

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24-hodinová ochrana vzdušného priestoru


"Slovensko znovu po viac ako štyroch rokoch obnovilo plnú suverenitu pri ochrane svojho vzdušného priestoru,“ informoval podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.

Fotogaléria k článku: Prvé tankovanie za letu slovenských stíhačiek F-16 (fotografie)

Priblížil, že slovenské lietadlá F-16 a vzdušné sily sú od stredajšieho doobedia prihlásené do Integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO - NATINAMDS a sú tak pripravené na 24-hodinovú ochranu vzdušného priestoru, a to aj v spolupráci s pozemnou protivzdušnou obranou, ktorá je už od apríla tohto roku implementovaná.

Kedy príde Barak MX?


Jej implementácia bude však naďalej pokračovať. Druhá batéria izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX príde do konca tohto roka a tretia v priebehu budúceho roka.

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Podľa ministra sa tak napĺňa aj Programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazali obnoviť samostatnosť v ochrane vzdušného priestoru. „Verím, že toto je ďalší krok pre modernizáciu Ozbrojených síl SR a k plnej pripravenosti ochrany záujmov, suverenity a územia SR,“ uzavrel minister.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko už bráni vzdušný priestor vlastnými silami, ochranu nad ním prevzali lietadlá F-16 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: lietadlá F-16 Minister obrany SR Prezident Slovenskej republiky Vzdušný priestor
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