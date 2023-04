Prezident IIHF Luc Tardif verí, že hráči z NHL budú po dvanásťročnej pauze opäť hrať na olympiáde v Taliansku

Dvanásťročná pauza

O účasti Ruska a Bieloruska neuvažuje

26.4.2023 (SITA.sk) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif verí, že hráči zo zámorskej NHL sa na ZOH 2026 v Taliansku prvýkrát od roku 2014 predstavia na olympijskom turnaji.Šéf strešnej organizácie svetového hokeja pre web španielskeho denníka Marca uviedol, že už v tejto veci rokoval s Hráčskou asociáciou zámorskej NHL (NHLPA) a plánuje sa stretnúť aj so zástupcami Medzinárodného olympijského výboru (MOV) "V minulom týždni som sa v Toronte stretol s NHLPA a v tomto týždni sa stretnem s MOV. Obe strany spoločne pracujú na návrate hráčov profiligy na ZOH. Nie je to jednoduché, lebo musíte najskôr zosúladiť rozvrhy, ale od Soči 2014 už prešiel dlhý čas a najbližšia príležitosť bude v Miláne. Dvanásť rokov je veľa. Musíte vziať do úvahy, že pre celú generáciu hráčov to môže byť posledná šanca zažiť olympiádu. Som optimista, v nasledujúcich troch mesiacoch budeme tvrdo pracovať," povedal Tardif.Hokejisti z NHL hrali na zimnej olympiáde naposledy v roku 2014 v ruskom Soči, následne chýbali o štyri roky neskôr v juhokórejskom Pjongčangu aj vlani v čínskom Pekingu.V reprezentačných dresoch sa hráči z kanadsko-americkej súťaže objavili aj v roku 2016 na Svetovom pohári v kanadskom Toronte, no súčasťou podujatia boli aj miešané tímy Severnej Ameriky do 23 rokov a Európy, v ktorom nechýbali viacerí Slováci.Tardif tiež prezradil, že zatiaľ neuvažuje o prípadnej účasti hokejistov z Ruska a Bieloruska na ZOH 2026, keďže kvalifikácia sa začne až koncom roka 2024. Zatiaľ je však podľa neho správne, že hráči z oboch krajín sa nezúčastnia na medzinárodných súťažiach ani v budúcej sezóne 2023/2024.Malo by to tak zostať minimálne do skončenia vojny na území Ukrajiny, ktorú od februára 2022 vedú Rusi s podporou Bielorusov."V prvom rade sa musíme prispôsobiť situácii, ktorú vytvorila vojna na Ukrajine. Nemôžeme poprieť silu ani vplyv Ruska v hokeji, ale musíme pozorne sledovať kroky MOV. Okrem iného aj z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné, aby sa Rusi a Bielorusi vrátili do súťaží v tejto ani v budúcej sezóne. Budeme sledovať aj to, aké kroky podniknú MOV a národné výbory v súvislosti s OH 2024 v Paríži," vysvetlil prezident IIHF.