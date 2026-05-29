Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Prezident juhokórejskej futbalovej asociácie po MS 2026 opustí svoju funkciu
Dlhoročný šéf juhokórejského futbalu sa rozhodol rezignovať po silnej kritike. Prezident juhokórejskej futbalovej asociácie Čchung Mong-jü po tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike ...
29.5.2026 (SITA.sk) - Dlhoročný šéf juhokórejského futbalu sa rozhodol rezignovať po silnej kritike.
Prezident juhokórejskej futbalovej asociácie Čchung Mong-jü po tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike odstúpi z funkcie. Zdôvodnil to "nedostatkom cností" v čase, keď je jeho 13-ročné pôsobenie vo funkcii predmetom tvrdých kontroverzií a kritiky.
Čchung, ktorý je momentálne vo svojom štvrtom funkčnom období, čelil kritike za pokusy o odpustenie trestov pre bývalých hráčov suspendovaných na doživotie za manipuláciu zápasov. Okrem toho bol obvinený z obchádzania bežného výberového procesu pri menovaní trénerov národného tímu. V roku 2023 na pozíciu trénera angažoval Nemca Jürgena Klinsmanna, ktorý bol po necelom roku a neúspešných výsledkoch odvolaný.
Následne národný tím viedli dvaja dočasní tréneri, čo vyvolalo ďalšiu vlnu kritiky namierenej na Čchungovu osobu. Formálne odstúpenie plánuje po finále MS, ktoré sa uskutoční 19. júla.
"Som si vedomý rôznych kontroverzií a kritiky počas môjho pôsobenia ako prezidenta futbalovej asociácie. Verím, že všetky tieto problémy sú dôsledkom mojej vlastnej nedostatočnej cnosti. Po MS plánujem rezignovať na post prezidenta futbalovej asociácie," uviedol Čchung vo vyhlásení.
Vlani vo februári vo voľbách získal Čchung s 85,6 percenta hlasov a získal štvrtý mandát prezidenta asociácie. Kórejská republika sa na majstrovstvách sveta predstaví v základnej A-skupine spolu s Juhoafrickou republikou, Českom a spoluorganizátorom turnaja Mexikom. Na úvod ich čaká zápas proti Čechom, hrať sa bude 11. júna v Guadalajare.
Čchung pochádza z rodiny vlastniacej spoločnosť Hyundai Motor Company. Juhokórejských fanúšikov vyzval, aby podporili tím trénera Hong Mjung-ba. "Verím, že podpora národného tímu k dosiahnutiu úspechov je moja posledná povinnosť ako prezidenta. Urobím pre ňu všetko," dodal.
Tréner Hong, ktorý bol pred dvoma rokmi menovaný na druhé obdobie, počas kvalifikácie na MS čelil bučaniu a posmechu od divákov.
Zdroj: SITA.sk - Prezident juhokórejskej futbalovej asociácie po MS 2026 opustí svoju funkciu © SITA Všetky práva vyhradené.
