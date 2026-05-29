 Piatok 29.5.2026
 Meniny má Vilma
29. mája 2026

V Japonsku po incidentoch s nevhodnými snímkami zakázali fotografovanie na turnajoch plážového volejbalu



Organizátori v Japonsku preventívne zakázali fotenie aj natáčanie súťaží v plážovom volejbale. Diváci na vrcholovom turnaji plážového volejbalu v Japonsku tento víkend nebudú môcť fotografovať ...



29.5.2026 (SITA.sk) - Organizátori v Japonsku preventívne zakázali fotenie aj natáčanie súťaží v plážovom volejbale.


Diváci na vrcholovom turnaji plážového volejbalu v Japonsku tento víkend nebudú môcť fotografovať ani natáčať videá. Organizátori totiž zaviedli zákaz kvôli tomu, že sa fanúšikovia dopúšťali "zlovestných" fotografií hráčov.

Japonská volejbalová asociácia (JVA) oznámila, že na podujatí Tonarino, ktoré sa uskutoční v sobotu a nedeľu, bude zakázané snímať akýkoľvek obraz pomocou zariadení vrátane smart okuliarov. Tento zákaz nadväzuje na minulotýždňové sťažnosti hráčov počas turnaja v prímorskom meste Hekinan, že sa nemôžu sústrediť výkony pre nevhodné fotografovanie.

"Napriek opakovaným pokynom a pripomienkam týkajúcim sa pravidiel a etikety fotografovania sme zaznamenali zlovestné snímky od niektorých divákov počas turnaja v Hekinane,“ uviedla JVA pri zavedení zákazu.

JVA poukázala na vážnosť problému a upozornila, že nevhodné fotografovanie pretrváva napriek opakovaným varovaniam. Rozšírila preto zákaz aj na ďalšie optické pomôcky, ako sú ďalekohľady či smart okuliare.

"Úprimne sa ospravedlňujeme všetkým, ktorí sa tešili na sledovanie a fotografovanie, no naša najvyššia priorita je zabezpečiť, aby sa súťažiaci športovci mohli v pokoji sústrediť na svoj výkon,“ dodala JVA.

Japonské športové orgány opakovane prijímajú opatrenia na ochranu športovcov pred nevhodnými fotografiami. Napríklad dresy ženskej japonskej reprezentácie na olympijských hrách v Paríži 2024 boli vyrobené zo špeciálneho materiálu, ktorý blokuje infračervené fotografie odhaľujúce spodnú bielizeň.

Japonská gymnastická asociácia tiež zaviedla systém povolení na fotografovanie počas svojich podujatí.



Zdroj: SITA.sk - V Japonsku po incidentoch s nevhodnými snímkami zakázali fotografovanie na turnajoch plážového volejbalu © SITA Všetky práva vyhradené.

