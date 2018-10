Prezident Kiska pripomenul výrok Masaryka „Nebát se a nekrást“ a dovolil si ho doplniť

Československo nevznikalo jednoducho

MARTIN 30. októbra – „Ako prezident nepoznám dve krajiny, ktoré by si k sebe boli bližšie, ako je Česko a Slovensko. Vždy, keď zaznejú hymny spolu, tak ma to chytí za srdce,“ uviedol v utorok prezident SR Andrej Kiska počas celoslovenských osláv stého výročia vzniku Československa.Podľa Kisku Československo pred sto rokmi nevznikalo jednoducho a bol to náročný proces.„Za vznikom ČSR stáli otcovia nášho štátu štátnik T. G. Masaryk a nesmierne charizmatický M. R. Štefánik, ktorý stál za vznikom Československých légií,“ priblížil s tým, že práve légie boli jedným z kľúčových faktorov pri uznaní ČSR.Súčasná slovenská hlava štátu na záver príhovoru prítomným pripomenula výrok prvého prezidenta Československa T. G. Masaryka – Nebát se a nekrást. „A ja si dovolím doplniť - nezabúdať a nevzdávať sa,“ dodal Kiska.

Martinská deklarácia

Martinskou deklaráciou sa predstavitelia národno-politického života Slovákov prihlásili k novovzniknutému Československu a právu národov na sebaurčenie.Viac ako 200 predstaviteľov verejného života podpísalo toto prehlásenie v Turčianskom sv. Martine 30. októbra 1918, dva dni po vyhlásení spoločného štátu Čechov a Slovákov v Prahe.Založenie Československej republiky vyhlásili predstavitelia českého politického života spolu so zástupcom Slovákov Vavrom Šrobárom v Prahe 28. októbra 1918. V nedeľu sme si tak pripomenuli 100. výročie tejto historickej udalosti.