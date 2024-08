Prezident Macron začal rozhovory k vytvoreniu novej francúzskej vlády

Macronova strana skončila druhá

Ľudový front trvá na svojom

23.8.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok začal rozhovory z kľúčovými politickými aktérmi o výbere nového premiéra a následnom zostavení novej vlády.Tento krok by ukončil patovú situáciu po nedávnych predčasných parlamentných voľbách, v ktorých žiaden blok nezískal väčšinu a Francúzsko skončilo s bezprecedentným roztriešteným parlamentom.Najviac kresiel vo voľbách získala ľavicová koalícia Nový ľudový front, ktorá tlačí na Macrona, aby sa čo najrýchlejšie rozhodol. Ľavičiari kritizujú Macrona, že nomináciu na premiéra odložil na obdobie po olympijských hrách.Nominantka Nového ľudového frontu na premiérku Lucie Castets po piatkových rozhovoroch v Elyzejskom paláci povedala, že je pripravená vládnuť a je pripravená na kompromisy na dosiahnutie vecí.Druhá vo voľbách skončila Macronova centristická aliancia a na tretej priečke sa umiestnilo krajne pravicové Národné združenie. Rozhovory Macron vedie aj s ich predstaviteľmi.Neexistujú žiadne pravidlá, podľa ktorých by Macron musel vymenovať kandidáta zo strany, ktorá získala najviac kresiel, ani časový harmonogram rozhodnutia.Nový ľudový front, v ktorom sú socialisti, zelení aj krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko, trvá na tom, že premiér by mal byť niekto z ich radov, keďže sú najväčšia skupina.