Špecializovaný trestný súd zamietol žiadosť Ficovho atentátnika o prepustenie na slobodu

23.8.2024 (SITA.sk) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu zamietol žiadosť obvineného J. C. vo veci vražedného útoku na predsedu vlády SR Roberta Fica o prepustenie z väzby na slobodu.Podľa generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku vyhovel návrhu prokurátorky Generálnej prokuratúry SR a rozšíril dôvody väzby obvineného, pretože je trestne stíhaný pre trestný čin teroristického útoku. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.Premiéra Roberta Fica ( Smer-SD ) postrelil v stredu 15. mája v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred domom kultúry, kde v stredu zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí.Juraja C. obvinila Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, čoho sa mal dopustiť na chránenej osobe. Hrozí mu 25 rokov až doživotie.