Prezident navštívil vojenskú akadémiu, zúčastnil sa na promócii nových dôstojníkov a dôstojníčok

Armáda má nedostatok vojakov

Potvrdil účasť na výcviku

4.7.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini navštívil Akadémiu ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR , zúčastnil na slávnostnej promócii nových dôstojníkov a dôstojníčok Ozbrojených síl SR Pri tejto príležitosti uviedol, že moderná armáda potrebuje profesionálov, ktorí rozumejú svojej špecializácii a dokážu zareagovať na nové hrozby, pričom ale ostanú verní základným hodnotám vojenskej služby.„V čase neustálych zmien a narastajúcich bezpečnostných výziev je zrejmé, že pilierom ozbrojených síl je nielen technika, výzbroj či moderné systémy, ale hlavne človek. Sú to ženy a muži v uniforme, ktorí denne svojou službou, odhodlaním a profesionalitou potvrdzujú, že moderná armáda stojí na kvalitne pripravených, vzdelaných a hodnotovo ukotvených jednotlivcoch,“ uviedla hlava štátu v príhovore.Pellegrini ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl SR vyzdvihol rozhodnutie čerstvých absolventov zasvätiť život službe vlasti a jej obrane a ochrane bezpečnosti obyvateľov. Podotkol, že armáda na slovensku čelí nedostatku príslušníkov, i preto ho teší, že ozbrojené sily získali ďalšie desiatky vojakov. Pripomenul i veľkú modernizáciu ozbrojených síl. „Preto si myslím, že mladí ľudia môžu urobiť dobrú celoživotnú kariéru v ozbrojených silách,“ uviedol, apelujúc na tých, ktorí by mohli rozšíriť rady profesionálnych vojakov.Prezident sa poďakoval študentstvu, že si z mnohých škôl vybrali práve akadémiu v Liptovskom Mikuláši, a poďakoval i zamestnancom akadémie a rezortu obrany za vytváranie prostredia, ktoré študentom umožňuje naplno rozvíjať ich potenciál. Vyjadril aj potešenie nad tým, že sú medzi nimi aj budúci členovia Čestnej stráže prezidenta SR.„S hrdosťou ďakujem vám i všetkým, ktorí sa službou podieľajú na budovaní silných, moderných a rešpektovaných Ozbrojených síl Slovenskej republiky,“ doplnil.Novinárom hlava štátu potvrdila, že sa tento mesiac zúčastní na vojenskom výcviku v rámci kurzu Národných obranných síl. „Tam nebudem prezident, tam budem vojak prvého stupňa, budem musieť poslúchať nadriadených, inštruktorov,“ vyjadril sa. Očakáva, že výcvik nebude jednoduchý, dodal, že má pred ním rešpekt, no zároveň sa naň aj teší.