V Skalici rozbehli petície za vyhlásenie referenda proti spaľovni odpadov aj za odvolanie primátorky

Spoločnosť GGES podnikateľa Ivana Kmotríka plánuje vybudovať v Skalici Centrum ekologického hospodárstva. Jeho kľúčovou časťou má byť zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov s výrobou elektriny a tepla, ktoré budú dodávané miestnemu priemyslu a rezidentom mesta Skalica. Zariadenie má ročne zhodnotiť 135 tisíc komunálnych odpadov. Súčasťou centra bude aj zariadenie na fermentáciu biologicky rozložiteľných odpadov s kapacitou 75 tisíc ton.



4.7.2025 (SITA.sk) - Až dve petície za vyhlásenie miestnych referend môžu podpisovať obyvatelia Skalice. Petičný výbor chce jedným referendom dosiahnuť zákaz výstavby Centra ekologického hospodárstva na území mesta Skalica, druhým odvolanie Oľgy Luptákovej z funkcie primátorky.„Nechceme, aby spaľovňa, konkrétne projekt Centrum ekologického hospodárstva, bol vybudovaný v blízkosti Baťovho kanála a ani nikde inde na území mesta Skalica. Pani primátorka od samého začiatku k téme spaľovne podľa názoru petičného tímu zlyháva. Zlyhania vyplývajúce z jej funkcie ale pribúdajú,“ uviedol na začiatku zberu podpisov pod petície predseda petičného výboru Patrik Ďurnek.Mestské zastupiteľstvo v Skalici miestne referendum bude musieť vyhlásiť, ak petíciu za jeho konanie podporí aspoň 30 percent oprávnených voličov. Takými sú obyvatelia nad 18 rokov s trvalým pobytom v meste. Referendum sa bude konať do 90 dní od doručenia petície mestu.Aj primátorka Skalice Oľga Luptáková ešte v máji avizovala možnosť vyhlásenia referenda o výstavbe spaľovne odpadov v meste. Konať by sa podľa Luptákovej malo vtedy, keď budú známe výsledky posudzovania vplyvov plánovanej investície na životné prostredie.Skalica a sa momentálne potýka s viacerými problémami. Mesto má do 7. júla tohto roku vrátiť spoločnosti Grafobal Skalica takmer 1,5 milióna eur. Skalica túto čiastku prijala pred desiatimi rokmi ako splátku kúpnej ceny za akcie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti . K prevodu akcií nedošlo, pretože slovenská legislatíva takýto obchod neumožňuje.Mestské zastupiteľstvo malo o záležitosti rokovať koncom júna, nebolo však uznášaniaschopné. Rovnaká situácia sa opakovala aj tento týždeň. Na zasadnutie neprišla ani primátorka Oľga Luptáková, ktorá ho zvolala, pretože je na dovolenke v zahraničí.