Prezident odcestuje do Záhrebu. S chorvátskym náprotivkom otvorí fórum a rokovania o bezpečnosti aj migrácii

Prvá oficiálna návšteva po 13 rokoch

Pellegrini otvorí podnikateľské fórum a vzdá úctu obetiam

„Ide o prvú návštevu slovenskej hlavy štátu v Chorvátsku po ôsmich rokoch a prvú oficiálnu návštevu po 13 rokoch. Návšteva zároveň tematicky zapadá do kontextu ciest prezidenta SR do krajín západného Balkánu," uviedli z KP SR. Cesta má za cieľ potvrdiť dobrú úroveň bilaterálnych vzťahov, podporiť rozvoj ekonomických vzťahov a prediskutovať aj aktuálne témy zahraničnej politiky.Spolu s Pellegrinim odcestujú do Chorvátska aj ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas-SD ).„Hlava štátu sa v rámci programu stretne s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom , predsedom parlamentu Gordanom Jandrokovičom , ako aj s predsedom vlády Andrejom Plenkovičom. Hlavnými témami rokovaní bude rozšírenie a upevnenie spolupráce v oblasti hospodárstva, energetiky, obrany a bezpečnosti či v Severoatlantickej aliancii , ale tiež rozširovanie EÚ o krajiny západného Balkánu, migrácia či zelená transformácia a umelá inteligencia," informovali z KP SR.Pellegrini a Milanovič tiež spoločne otvoria slovensko-chorvátske podnikateľské fórum. V delegácii budú aj zástupcovia slovenských podnikateľov z bezmála troch desiatok spoločností. „Prezident v rámci programu taktiež položí veniec k Pamätníku vlasti, čím si uctí obete a hrdinov, ktorí prispeli k nezávislosti a slobode Chorvátska," dopĺňa KP SR. návštevu Pellegrini zavŕši stretnutím so slovenskými krajanmi v Chorvátsku.