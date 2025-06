Zrážka asteroidu s Mesiacom by mohla ohroziť satelity okolo Zeme

Priamy zásah so Zemou vylúčili

29.6.2025 (SITA.sk) - Ak by v roku 2032 narazil do Mesiaca obrovský asteroid, výbuch by vyslal prúd úlomkov smerom k Zemi, ktoré by mohli ohroziť satelity a zároveň vytvoriť mimoriadne pôsobivý meteorický dážď. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú zverejnil tím vedený Paulom Wiegertom z University of Western Ontario.Asteroid 2024 YR4, široký 60 metrov, mal podľa pôvodných výpočtov 3,1-percentnú šancu zasiahnuť Zem, čo je najvyššia pravdepodobnosť zaznamenaná pre takýto veľký objekt. Neskoršie pozorovania však vylúčili priamy zásah Zeme, no podľa údajov z mája z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba je 4,3-percentná šanca, že zasiahne Mesiac.Podľa simulácií by išlo o najväčší náraz asteroidu do Mesiaca za posledných 5-tisíc rokov. „Z hľadiska uvoľnenej energie by bol dopad porovnateľný s veľkým jadrovým výbuchom,“ uviedol Wiegert. Z povrchu Mesiaca by sa uvoľnilo až 100 miliónov kilogramov materiálu. Ak by asteroid narazil na privrátenú stranu Mesiaca, až 10 % úlomkov by mohla Zem v nasledujúcich dňoch gravitačne pritiahnuť.Atmosféra Zeme by síce ochránila povrch pred milimetrovými až centimetrovými úlomkami, no tie by mohli vážne ohroziť satelity. „Kameň o veľkosti centimetra letiaci rýchlosťou desiatok tisíc metrov za sekundu je ako guľka,“ upozornil Wiegert. Po náraze by hrozilo až tisícnásobne viac meteorov v blízkosti satelitov než zvyčajne.Pre obyvateľov Zeme by však išlo o „pompézny“ meteorický dážď. Pravdepodobnosť priameho zásahu privrátenej strany Mesiaca je však len dve percentá. Asteroid bude opäť pozorovateľný až v roku 2028, keď upresnia jeho dráhu. Ak by sa potvrdila hrozba zrážky, ľudstvo by malo dostatok času na prípadnú obrannú misiu.