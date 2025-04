Prezident ostro kritizuje politických lídrov: Myslia len na voľby, nie na budúcnosť krajiny – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.4.2025 (SITA.sk) - Slovenskí politickí lídri stále fungujú v systéme, v rámci ktorého rozmýšľajú viac ako vyhrať nasledujúce voľby a udržať si moc a nie nad témami, ktoré presahujú jedno volebné obdobie. Vyhlásil to na konferencii Vizionári prezident Peter Pellegrini s tým, že politici riadia krajinu zotrvačne od volieb do volieb a nikto nemá ambíciu prísť s vizionárskymi projektami na 10, 15 alebo 20 rokov.„To je obrovská kríza, v ktorej slovenská politika je,“ vyhlásil prezident. Pokiaľ sa podľa neho nenadchneme pre budúcnosť namiesto zavaľovania ľudí napríklad zmenami ústavy a „pseudosprávami“, krajina sa dopredu posúvať nebude.Slovensko sa však podľa prezidenta posúva vďaka súkromnému sektoru. „A ja si myslím, že raz sa nám podarí nadchnúť aj viac politikov, aby sme hovorili o tom, že - dajme tej krajine víziu,“ uviedol Pellegrini. Doplnil však, že zatiaľ sa cíti v tejto oblasti osamotený.„Preto sa snažím aspoň v prezidentskom úrade ako neutrálnej pôde vytvárať priestor pre okrúhle stoly,“ uviedol prezident s tým, že témami stretnutí u neho sú napríklad reforma verejnej správy alebo modernizácia a umelá inteligencia. „Takto budem aspoň v tom prezidentskom paláci suplovať to, čo sa nedeje na úrovni vlády alebo parlamentu,“ dodala hlava štátu.