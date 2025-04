Spoločnosť Henkel Slovensko získala ocenenie Hermes Komunikátor roka 2024 za inovatívny prístup k bezpečnosti na pracovisku

Ako sme vzbudili záujem zamestnancov o bezpečnosť v kancelárii

Kampaň získala aj medzinárodné uznanie

O súťaži Hermes Komunikátor roka

14.4.2025 (SITA.sk) -Jedenásty ročník súťaže Hermes Komunikátor roka opäť ocenil firmy, ktoré vynikajú v efektívnej, kreatívnej a zodpovednej komunikácii. V silnej konkurencii popredných značiek si spoločnosť Henkel Slovensko odniesla ocenenie za projekt, ktorý inovatívnym a kreatívnym spôsobom predstavil tému bezpečnosti na pracovisku. O víťazoch rozhodovala odborná porota zložená z expertov z akademického prostredia aj praxe.Bezpečnosť v kancelárii je často podceňovaná téma, ktorú mnohí zamestnanci vnímajú len ako formalitu. Spoločnosť Henkel Slovensko sa preto rozhodla zamestnancov aktívne zapojiť a spoločne s nimi vytvoriť bezpečnejšie pracovné prostredie."To, aby zamestnanci vedeli, ako reagovať pri požiari, nehode či v iných krízových situáciách v administratívnej budove, pre nás nebolo len formálnou povinnosťou. Keď nás kolegovia oslovili s požiadavkou zatraktívniť tému BOZP, rozhodli sme sa pre kreatívny prístup. Cieľom bolo prelomiť stereotypy a dôležité informácie podať zrozumiteľne a zábavne. Vznikla tak kampaň v štýle komiksu, doplnená o humorné animované videá a vedomostný kvíz so spätnou väzbou. Výsledky hovoria za všetko – trojnásobná účasť oproti bežnému priemeru a 95 % správnych odpovedí. Táto cena je pre nás krásnym svedectvom toho, že aj vážna téma, akou je bezpečnosť, sa dá komunikovať pútavo, efektívne a že jednotlivé oddelenia vo firme vedia spolu priniesť inovatívne riešenia, ak si dôverujú a neboja sa experimentovať," vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.Kampaň stavia na jednoduchosti, vizuálnej príťažlivosti a silnom príbehu. Zložité pravidlá sa zjednodušili na jasné a zrozumiteľné posolstvá. Zamestnanci sa na plagátoch a vo videách premenili na superhrdinov, ktorí ľahko zvládnu náročné situácie, ako sú požiar či nehoda. Dynamická vizuálna identita, interaktívne prvky a gamifikácia viedli k rekordnej angažovanosti. Do záverečného bezpečnostného kvízu sa zapojilo takmer 600 ľudí, čo je trojnásobok bežného priemeru. Kampaň zamestnancom priniesla nielen nové vedomosti, ale aj motiváciu zmeniť svoje správanie.Pre spoločnosť Henkel Slovensko nejde o prvé ocenenie, ktoré za túto kampaň získala. Úspešná bola aj na globálnej úrovni, kde si v prestížnej internej celosvetovej súťaži korporátnej komunikácie, CoCo Awards, vybojovala druhé miesto a ukázala, že práve slovenská pobočka určuje trendy v komunikácii. "Teší nás, že kampaň zarezonovala nielen medzi našimi zamestnancami, ale získala aj medzinárodné uznanie v rámci spoločnosti Henkel. Je to dôkaz, že keď sa do komunikácie vloží odvaha, kreativita a jasný cieľ, výsledky na seba nenechajú dlho čakať," uviedla Zuzana Kaňuchová.Hermes Komunikátor roka je jediná súťaž na Slovensku, ktorá oceňuje firmy a inštitúcie za ich komunikáciu so zákazníkom či klientom. Súťaž má za cieľ motivovať spoločnosti ku skvalitňovaniu komunikácie s verejnosťou. V súťaži sa udeľujú tri základné ocenenia: Cena MEDIAN SK na základe reprezentatívneho prieskumu, Cena verejnosti prostredníctvom online hlasovania verejnosti a Cena Hermes, o ktorej rozhoduje odborná porota. Tá sa tento rok udeľovala v šiestich kategóriách: Inovatívny marketingový prístup, Kreatívne marketingové riešenia, Interná komunikácia & employer branding, Dizajn, Spoločenská zodpovednosť a Event. Spoločnosť s najvyšším počtom bodov zo všetkých troch hodnotení získava špeciálne ocenenie GRAND PRIX.Viac o súťaži a kompletný zoznam výhercov nájdete na: www.cenyhermes.sk Informačný servis