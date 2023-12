Prezident Pavel predpovedá v novom roku výrazný posun vo vojne na Ukrajine, veľa však závisí od volieb v Rusku a USA

Voľby s vopred daným výsledkom

Návrat Donalda Trumpa

19.12.2023 (SITA.sk) - Český prezident Petr Pavel verí, že v roku 2024 môže nastať „výrazný posun“ na bojisku na Ukrajine a jeho dôsledky budú závisieť od volieb v USA a Rusku.V rozhovore pre web seznamzpravy.cz povedal, že zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že to možno nebude v najlepšom zmysle slova, ako by sme chceli. Pavel vysvetlil, že mal na mysli prezidentské voľby v Rusku s vopred daným výsledkom, a v Spojených štátoch, kde je výsledok neistý.„A treba očakávať, že čakanie na voľby povedie aj k istým zmenám na bojisku. Prezident Putin predsa jasne povedal, že mierové rozhovory nemôžu byť, kým nebudú jasné výsledky volieb v USA,“ poznamenal český prezident, ktorý je bývalým predsedom Vojenského výboru NATO Pavel tvrdí, že ruský vodca Vladimir Putin takto vyjadril svoje očakávania návratu Donalda Trumpa k moci. Podľa Pavla šéf Kremľa predpokladá, že ak v amerických prezidentských voľbách zvíťazí Trump, dokázal by sa s ním dohodnúť, bez ohľadu na to, čo si myslí a chce Ukrajina, Európa a zvyšok sveta.„Toto je, samozrejme, situácia, ktorá pre nás určite nie je priaznivá a uvidíme, do akej miery sa naplní takýto scenár, v ktorý dúfa Vladimir Putin,“ podotkol Pavel.