Putin: Západ neupúšťa od stratégie odstrašovania Ruska, no ani my sa nevzdáme našich cieľov

Pomoc "nepriateľovi"

Rusko na päť častí

19.12.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že sa nevzdá cieľov vojny proti Ukrajine. Povedal to počas prejavu na kolégiu ministerstva obrany Ruskej federácie. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.„Západ neupúšťa od stratégie odstrašovania Ruska, ani sa nevzdáva svojich agresívnych cieľov voči Ukrajine. No ani my sa nevzdáme našich cieľov v špeciálnej vojenskej operácii,“ vyhlásil Putin.Ruský vodca sa ďalej posťažoval, že Západ „poskytuje nepriateľovi spravodajské informácie v reálnom čase, zbrane“ a vedie hybridnú vojnu proti Rusku. Odštartovanie invázie na Ukrajinu Kremeľ vo februári 2022 odôvodnil nutnosťou „denacifikácie a demilitarizácie" krajiny.Putin je presvedčený, že Západ sa snažil rozdeliť Rusko na päť častí. Ruský vodca to povedal v utorok v prejave na kolégiu ministerstva obrany Ruskej federácie.„A samotné Rusko, ako vieme, sa podľa plánov malo rozdeliť na časti... na päť... Netajili sa tým. O všetkom sa diskutovalo otvorene, otvorene diskutovalo," vyhlásil Putin. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Ruský vodca vo svojom prejave tiež povedal, že západné krajiny „spolupracovali s ruskou piatou kolónou, separatistami a medzinárodnými teroristickými organizáciami“ v snahe „zničiť“ krajinu.