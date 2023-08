Prezident Pavel udelil ďalším 14 Čechom povolenie bojovať s ukrajinskou armádou, pár žiadostí však aj zamietol

2.8.2023 (SITA.sk) - Ďalších štrnásť občanov Českej republiky, ktorí si želajú spoločne s ukrajinskou armádou bojovať proti ruskej invázii, dostalo povolenie od českého prezidenta Petra Pavla . Ide o nevyhnutný krok pre tých, ktorí chcú legálne pomôcť Ukrajine so zbraňou v ruke. Službu v cudzích ozbrojených silách totiž inak česká legislatíva zakazuje. Informuje o tom portál iROZHLAS.cz.Súhlas hlavy štátu s pripojením sa k ukrajinskej armáde aktuálne má 146 občanov Česka. Predchádzajúci český prezident Miloš Zeman totiž dal povolenie 132 žiadateľom.„Prezident Petr Pavel podpísal celkovo 14 kladných rozhodnutí o jeho súhlase so vstupom českých občanov do ozbrojených síl Ukrajiny," oznámila portálu iROZHLAS.cz prezidentova hovorkyňa Markéta Řeháková Okrem toho Pavel, ktorý je v úrade od 9. marca, ôsmim ľuďom žiadosť zamietol. Dôvody negatívneho rozhodnutia Řeháková odmietla komentovať.