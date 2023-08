Vyššie územné celky budú regulovať ceny služieb autobusových staníc

Rozšírenie zoznamu tovarov a služieb

Návrh opatrenia

2.8.2023 (SITA.sk) - Vyššie územné celky (VÚC) by mali dostať do rúk novú kompetenciu. Ide o reguláciu cien služieb, ktoré dopravcovia platia prevádzkovateľom autobusových staníc.Súčasné ceny týchto služieb nie sú regulované a môžu byť tak neprimerane vysoké.Ide o cenu za vjazd autobusov na stanicu, za čas, ktorý tam autobus strávi či za parkovanie. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR v tlačovej správeRezort plánuje rozšíriť zoznam tovarov a služieb miestneho významu, ktorých ceny už dnes VÚC môžu regulovať.Po cenách za parkovanie, pohrebné služby či čistenie ulíc, by mala do zoznamu pribudnúť možnosť regulácie cien služieb autobusových staníc poskytovaných pre dopravcov.„Návrh opatrenia vytvára pre samosprávy len legislatívny priestor na reguláciu a neznamená jej automatické využívanie. Navyše, určovanie takýchto cien je presne definované a berie do úvahy viacero ekonomických ukazovateľov, ako sú napríklad náklady na prevádzku, tržby či podiel zisku," uviedlo ministerstvo. Dodalo, že momentálne ide len o návrh opatrenia.