Prezident Pellegrini bol na pracovnej návšteve Slovinska. Diskutoval o vývoze, obrane a podpore Balkánu – VIDEO, FOTO

Návšteva strategického prístavu Luka Koper

Koper ako súčasť obranných štruktúr NATO

Témy bezpečnosti a obrany

Spoločná vízia v rámci EÚ

Podpora rozširovania Európskej únie

20.6.2025 (SITA.sk) - Slovenský prezident Peter Pellegrini sa stretol so slovinskou prezidentkou Natašou Pirc Musar , diskutovali o prehĺbení obchodných vzťahov a obchodnej výmene, ale aj o zahranično-politických a bezpečnostných otázkach. Slovenská hlava štátu sa stretla aj s podpredsedníčkou Národného zhromaždenia Meirou Hot s predsedom slovinskej vlády Robertom Golobom Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR , Pellegrini vidí predpoklady intenzívnejšieho rozvoja vzájomných vzťahov, teší ho tiež rastúca ekonomická výmena, ktorá má podľa neho veľký potenciál v rôznych oblastiach. Prieniky vníma slovenská hlava štátu okrem automobilového priemyslu a moderných technológií aj v možnej spolupráci v oblasti zbrojárského priemyslu.S Pirc Musar spolu navštívili námorný prístav Luka Koper. Ide o dôležitú bránu pre vývoz slovenských tovarov do sveta aj pre zásobovanie slovenského priemyslu. Slovenská republika je tretím najvýznamnejším vnútrozemským partnerom prístavu, s ktorou ju spája aj priama železnica.„Tento prístav je našou bránou k vodným cestám a predstavuje výraznú logistickú štruktúru, ktorou sa zo Slovenska, ale aj opačne smerom na Slovensko dostáva obrovské množstvo tovarov, či už formou kontajnerovej prepravy, pričom ide o viac ako 130-tisíc kontajnerov ročne, automobilového priemyslu (viac ako 80-tisíc vozidiel ročne), a tiež viac ako 300-tisíc ton tovaru rôzneho druhu s tým, že táto kapacita bude, pevne verím, aj naďalej narastať,“ priblížil Pellegrini.Vyzdvihol i rozhodnutie slovinskej vlády zainvestovať do vybudovania druhej koľaje na železničnom spojení medzi prístavom a vnútrozemím. Vďaka tomu by sa kapacita prístavu mohla zdvojnásobiť, čo môže vytvoriť lepšie podmienky pre slovenské spoločnosti na vývoz a dovoz tovaru cez tento prístav.Slovenský prezident tiež upozornil, že predmetný prístav môže byť do budúcna strategický nielen z hľadiska prepravy tovarov, ale aj ako investícia do obranyschopnosti celého regiónu.„Chcel by som pripomenúť, že je to strategický prístav, ktorý má pre ochranu a obranu východného krídla NATO významné postavenie. Prístav Koper poslúžil aj ako vstupná brána pre ozbrojené sily Severoatlantickej aliancie počas nedávneho cvičenia mnohonárodnej brigády na Slovensku. V prípade potreby sa na východné krídlo NATO - práve prostredníctvom prístavu Koper - môžu dostať jednotky, ktoré by pomáhali brániť Slovensko alebo posilniť iné jednotky na východnom krídle,” vraví Pellegrini.Na pracovnej ceste s ním bola i skupina slovenských podnikateľov, ktorí mali príležitosť diskutovať o ich prebiehajúcej spolupráci s prístavom, ale aj o nových príležitostiach. „Verím, že sa tak stane aj vďaka novým kontaktom, ktoré tu nadviazali zástupcovia slovenských spoločností,” doplnil prezident.So slovinskou prezidentkou diskutovali aj o dôležitých zahranično-politických a bezpečnostných otázkach. V súvislosti s blížiacim sa samitom svetových lídrov v Haagu sa dotkli problematiky navyšovania výdavkov na obranu. Spoločne sa zhodli na dôležitosti projektov duálneho využitia.„Je dôležité, aby sme hľadali cesty, aby čo najviac týchto prostriedkov, ktoré budú smerovať primárne do projektov duálneho využitia, sme boli schopní vyrábať v našich krajinách. Tým by sme podporili náš domáci priemysel, vytvorili nové pracovné miesta na Slovensku i v Slovinsku, a predovšetkým by z týchto zvýšených investícií mali profit hlavne obyvatelia našich krajín,” uviedol Pellegrini. Považuje za nutné, aby sa jednotlivé štáty samé autonómne napokon rozhodli, akým spôsobom pristúpia k potrebe zvyšovania výdavkov na zbrojenie.„Pre Slovensko je dôležité investovať do nemocníc, do nových železníc, do nových ciest, jednoducho do infraštruktúry, ktorá v mierových časoch môže slúžiť všetkým obyvateľom Slovenska. Až potom pristúpiť k nejakému ďalšiemu navyšovaniu výdavkov na zbrojenie,” prízvukovala slovenská hlava štátu.Ako ďalej uviedli z KP SR, Slovensko i Slovinsko zdieľajú spoločnú víziu o budúcnosti Európskej únie , a potrebu jej rozširovania a podpory krajín uchádzajúcich sa o členstvo. Pellegrini počas svojej pracovnej návštevy Slovinska skonštatoval, že spolupráca v energetike, obrane a doprave je kľúčová pre stabilitu a bezpečnosť regiónu. S Pirc Musar sa zhodli i na tom, že obe krajiny si sú blízke nielen geograficky či názvom, ale majú i spoločné názory na mnoho dôležitých tém.Pellegrini sa vyjadril, že ich spája aj úprimný záujem o stabilitu a prosperitu krajín Západného Balkánu. Rozšírovanie Európskej únie o tento región je podľa neho nielen cestou k mierovému rozvoju regiónu, ale je v záujme celej EÚ. I v tomto postoji sa s Pirc Musar zhodujú.„Slovensko patrí spolu so Slovinskom ku krajinám, ktoré výrazne podporujú projekt ďalšieho rozširovania Európskej únie. A ja plne podporujem aktivity pani prezidentky, aby sme boli hlasnejší, aby sme boli aktívnejší a aby sme ešte viac podali pomocnú ruku krajinám, ktoré sa uchádzajú o vstup do Európskej únie. Aby sme nestratili podporu obyvateľov týchto krajín v ich túžbe stať sa členmi Európskej únie,” vyjadril sa Pellegrini. V ostatnom čase tiež navštívil Albánsko i Čiernu Horu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Európskej únii a pracujú na reformách.„Musím povedať, že v každom z rozhovorov na mňa zapôsobilo odhodlanie a vôľa stať sa súčasťou európskej rodiny. Pre bezpečnosť a stabilitu v danom regióne Západného Balkánu je kľúčové, aby sa tieto krajiny postupne stali súčasťou demokratickej rodiny vyspelých krajín Európskej únie,” skonštatoval.