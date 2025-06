V súvislosti s požiarom rodinných domov v Kežmarku mesto poskytlo okamžitú pomoc zasiahnutým rodinám – FOTO

Bola vyhlásená mimoriadna situácia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Škoda sa odhaduje na 190-tisíc eur

20.6.2025 (SITA.sk) - Mesto Kežmarok poskytlo okamžitú pomoc rodinám zasiahnutým požiarom na Továrenskej ulici. Ten vo štvrtok postihol tri rodinné domy v radovej zástavbe.Samospráva v rámci svojich kompetencií a so silnou podporou miestnej komunity zabezpečila dvom postihnutým rodinám ubytovanie a ďalšie služby. Ako ďalej informovala tamojšia vedúca oddelenenia komunikácie a propagácie Jarka Hlaváčová , mesto naďalej ostáva v kontakte s rodinami a je pripravené poskytnúť ďalšiu potrebnú podporu.Primátor Kežmarku Ján Ferenčák vyhlásil vo štvrtok pre požiar rodinných domov mimoriadnu situáciu na celom území mesta. V rámci pomoci bola prvá z rodín, dvaja dospelí a dve deti, dočasne ubytovaná v hotelovom zariadení. Mesto prebralo všetky náklady spojené nielen s ubytovaním, ale aj so stravovaním členov rodiny.„Druhá rodina, piati dospelí a jedno dieťa, získala náhradné mestské bývanie v podobe dvojizbového bytu. Keďže ide o takzvaný holobyt, mesto v spolupráci s partnerskou mimovládnou organizáciou aktívne zabezpečuje jeho základné vybavenie a nevyhnutné potreby pre plnohodnotné bývanie," priblížila Hlaváčová. Mestská polícia ostala aj večer na mieste udalosti v pohotovostnom režime a pokračuje v monitorovaní situácie.„Ďakujeme všetkým, ktorí sa okamžite zapojili do záchranných prác a poskytovania pomoci, od dobrovoľníkov, cez záchranné zložky až po jednotlivcov, ktorým osud postihnutých rodín nie je ľahostajný," uviedol primátor Ján Ferenčák.Požiar strechy troch domov nahlásili hasičom o 11:14, nikto sa pri ňom nezranil. Na mieste zasahovalo štrnásť hasičov z Kežmarku a Popradu s piatimi kusmi techniky a desať dobrovoľných hasičov z Ľubice, Spišskej Belej a Kežmarku s tromi kusmi. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania.Ako v piatok informovala hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová, polícia vedie v prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Požiar vznikol podľa jej slov na terase jedného z rodinných domov a oheň sa následne rozšíril na dve susediace nehnuteľnosti.„Zničil strechy i ďalšie časti domov. Vzniknutá škoda bola podľa predbežného odhadu stanovená na približne 190-tisíc eur," dodala.