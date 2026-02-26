|
Štvrtok 26.2.2026
26. februára 2026
Prezident Pellegrini bráni vládu namiesto ochrany Ústavy SR, KDH kritizuje nečinnosť a politické výhovorky – VIDEO
Namiesto ochrany Ústavy SR robí prezident Peter Pellegrini advokáta vládnemu rozvratu. Konštatuje to pozičné
26.2.2026 (SITA.sk) - Namiesto ochrany Ústavy SR robí prezident Peter Pellegrini advokáta vládnemu rozvratu. Konštatuje to pozičné KDH v súvislosti s reakciou hlavy štátu na ich skoršiu výzvy. Kresťanskí demokrati konkrétne Pellegriniho vyzvali na okamžitý zásah proti morálnemu a inštitucionálnemu rozkladu spoločnosti. Ten však podľa nich zvolil cestu politických výhovoriek a obhajoby krokov vládnej koalície.
„Prezident si hrubo zamieňa opozičný pokus o vyslovenie nedôvery vláde so zákonnou, absolútnou povinnosťou vlády požiadať parlament o dôveru pre prekročenie dlhovej brzdy. To, že mala koalícia pred dvoma týždňami 79 hlasov pri opozičnom odvolávaní, predsa nezbavuje Roberta Fica povinnosti naplniť ústavný zákon. Ústava SR nie je trhací kalendár, kde si vláda povie, že zákon splní, len keď sa jej to hodí. Od hlavy štátu sme očakávali, že bude garantom práva, no Peter Pellegrini sa rozhodol byť len advokátom vládnych prešľapov,“ zdôraznil predseda KDH Milan Majerský.
Prezidentská kancelária sa podľa neho vo svojej odpovedi taktiež odvolala na to, že len vláda sama môže požiadať o vyslovenie dôvery. Podľa šéfa KDH však práve preto hnutie žiadalo prezidenta, aby zvolal stretnutie najvyšších ústavných činiteľov a z pozície svojej autority vládu na tento krok verejne vyzval. Namiesto toho však prezident jej nečinnosť ospravedlňuje.
KDH zároveň ostro odmieta, aby prezident vydával za víťazstvo politickej kultúry fakt, že vládna väčšina arogantne odsunula 115 opozičných návrhov zákonov až na marec.
„Kým vládna koalícia si svoje zákony pre zabezpečenie beztrestnosti schvaľuje v zrýchlenom konaní za pár hodín, prezident považuje za obrovský úspech, že návrhy KDH a opozície na pomoc ľuďom sa milostivo prerokujú s niekoľkomesačným meškaním na schôdzi 'druhej kategórie'. Toto nie je žiadna politická kultúra. Toto je výsmech do očí občanom, ktorým pre vládnu konsolidáciu a rozvrat klesajú výplaty,“ doplnil Majerský.
Kresťanskodemokratické hnutie v stredu 25. februára upozornilo, že štátny dlh SR dosiahol kritickú hranicu 50 percent HDP. „Z toho jasne vyplýva, že vláde od 22. novembra minulého roka automaticky vznikla ústavná povinnosť bezodkladne požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Vláda to však zbabelo ignoruje, čím v priamom prenose likviduje princíp bŕzd a rovnováh v tomto štáte,“ vyhlásil predseda hnutia Majerský.
Kresťanskí demokrati preto prišli s výzvou prezidentovi. V liste ho žiadali o zvolanie stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov so zámerom sfunkčniť chod štátu a začať riešiť drastický pokles životnej úrovne ľudí. Ďalej žiadali verejné vyzvanie vlády na splnenie ústavnej povinnosti hlasovať o dôvere v parlamente, a tiež aktívne využívanie práva veta voči legislatívnym prílepkom a zneužívaniu skráteného legislatívneho procesu.
Prezidentská kancelária v reakcii zdôraznila, že práve na verejný apel hlavy štátu parlament prerokoval opozičné návrhy na odvolávanie ministrov. Len pred dvoma týždňami zároveň Národná rada SR hlasovala o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde a proti návrhu hlasovalo 79 koaličných poslancov, čo znamená rovnakú podporu vlády ako pri jej vymenovaní.
„Jediný, kto môže požiadať o vyslovenie dôvery, je vláda samotná a návrh na vládu musí predložiť jej predseda. Rovnako bol to práve pán prezident, ktorý upozorňoval v zmysle budovania politickej kultúry, aby boli zaradené a prerokované opozičné návrhy zákonov, čo sa udeje na marcovej schôdzi,“ uviedla kancelária prezidenta.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini bráni vládu namiesto ochrany Ústavy SR, KDH kritizuje nečinnosť a politické výhovorky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
