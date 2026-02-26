|
Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
|
26. februára 2026
SNS sa chce vrátiť nad päťpercentnú hranicu a plánuje legislatívnu ofenzívu, avizuje Michelko
Slovenská národná strana (SNS) sa pripravuje na marcový snem, komunálne aj regionálne voľby a zároveň plánuje „legislatívnu ofenzívu“ s vlastnými ...
26.2.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) sa pripravuje na marcový snem, komunálne aj regionálne voľby a zároveň plánuje „legislatívnu ofenzívu“ s vlastnými témami.
„Urobíme všetko pre to, aby sme išli nad päť percent,“ povedal v rozhovore pre SITA poslanec Národnej rady za SNS Roman Michelko, ktorý napriek značnému poklesu preferencií strany verí v návrat nad päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Za hlavné dôvody prepadu národniarov považuje vnútorné konflikty po odchode poslanca Rudolf Huliak a nepopulárne kroky vládnej koalície.
Michelko uviedol, že SNS pokladá za relevantné prieskumy od agentúr, ktoré majú dlhodobo seriózne výsledky, ako sú agentúry Focus a AKO. „Tie nám dávajú od 4,3 do 4,7 percenta, čo samozrejme, nie je žiadna sláva,“ pripustil. Výrazný zásah do podpory podľa Michelka znamenal odchod Rudolfa Huliaka a poslancov okolo neho a s tým súvisiaca medializácia a „hádzanie špiny“. „Nám strašne pustilo žilou, keď odchádzal Huliak,“ okomentoval Michelko. Verejné konflikty podľa neho strane poškodili.
Zároveň pomenoval aj širšie faktory nespokojnosti voličov koalície. Prvým je podľa neho konsolidácia verejných financií, ktorá priniesla zvyšovanie daní a úsporné opatrenia. „Nikomu sa nepáči, keď sa zvyšujú dane a škrtia výdavky,“ uviedol.
Druhým problémom je podľa neho neschopnosť vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť za kauzy z obdobia minulých vlád. Spomenul čurillovcov, kajúcnikov, nákupy testov a vakcín proti covidu. SNS chce podľa Michelka v najbližšom období presadzovať vlastné politické témy a stabilizovať vnútorné pomery tak, aby sa jej podarilo opätovne osloviť voličov a zabezpečiť si parlamentnú budúcnosť.
>>> Celý rozhovor s Romanom Michelkom
