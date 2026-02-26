Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 26.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. februára 2026

SNS sa chce vrátiť nad päťpercentnú hranicu a plánuje legislatívnu ofenzívu, avizuje Michelko


Tagy: Politické strany volebné preferencie

Slovenská národná strana (SNS) sa pripravuje na marcový snem, komunálne aj regionálne voľby a zároveň plánuje „legislatívnu ofenzívu“ s vlastnými ...



Zdieľať
6668392f7ee29870592224 676x451 26.2.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) sa pripravuje na marcový snem, komunálne aj regionálne voľby a zároveň plánuje „legislatívnu ofenzívu“ s vlastnými témami.


„Urobíme všetko pre to, aby sme išli nad päť percent,“ povedal v rozhovore pre SITA poslanec Národnej rady za SNS Roman Michelko, ktorý napriek značnému poklesu preferencií strany verí v návrat nad päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Za hlavné dôvody prepadu národniarov považuje vnútorné konflikty po odchode poslanca Rudolf Huliak a nepopulárne kroky vládnej koalície.

Michelko uviedol, že SNS pokladá za relevantné prieskumy od agentúr, ktoré majú dlhodobo seriózne výsledky, ako sú agentúry Focus a AKO. „Tie nám dávajú od 4,3 do 4,7 percenta, čo samozrejme, nie je žiadna sláva,“ pripustil. Výrazný zásah do podpory podľa Michelka znamenal odchod Rudolfa Huliaka a poslancov okolo neho a s tým súvisiaca medializácia a „hádzanie špiny“. „Nám strašne pustilo žilou, keď odchádzal Huliak,“ okomentoval Michelko. Verejné konflikty podľa neho strane poškodili.

Zároveň pomenoval aj širšie faktory nespokojnosti voličov koalície. Prvým je podľa neho konsolidácia verejných financií, ktorá priniesla zvyšovanie daní a úsporné opatrenia. „Nikomu sa nepáči, keď sa zvyšujú dane a škrtia výdavky,“ uviedol.

Druhým problémom je podľa neho neschopnosť vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť za kauzy z obdobia minulých vlád. Spomenul čurillovcov, kajúcnikov, nákupy testov a vakcín proti covidu. SNS chce podľa Michelka v najbližšom období presadzovať vlastné politické témy a stabilizovať vnútorné pomery tak, aby sa jej podarilo opätovne osloviť voličov a zabezpečiť si parlamentnú budúcnosť.

>>> Celý rozhovor s Romanom Michelkom




Zdroj: SITA.sk - SNS sa chce vrátiť nad päťpercentnú hranicu a plánuje legislatívnu ofenzívu, avizuje Michelko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Politické strany volebné preferencie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zemetrasenie zo soboty malo ešte 32 dotrasov, seizmológovia dostali od ľudí takmer 7 000 dotazníkov
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini bráni vládu namiesto ochrany Ústavy SR, KDH kritizuje nečinnosť a politické výhovorky – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 