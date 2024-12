Prezident Pellegrini: Cirkev môže prispieť k lepšej a solidárnejšej spoločnosti, rok 2025 môže byť rokom lepších vzťahov

Rok 2025 môže byť rokom lepších vzťahov

Na Slovensko sa vracia aj s odkazom

10.12.2024 (SITA.sk) - Cirkev je v kontakte so spoločnosťou a vie prispieť k tomu, aby ľudia boli lepší a solidárnejší. Uviedol to prezident Peter Pellegrini v posledný deň svojej oficiálnej návštevy Svätej stolice. Prezident navštívil Pápežský slovenský ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme, čo je už tradične súčasť programu návštevy hlavy štátu vo Vatikáne.Pellegrini sa v priestoroch kolégia stretol s krajanskou komunitou, ktorá pôsobí v rôznych pozíciach duchovných, kňazov a sestričiek pri Vatikáne či v Ríme. Ako informovala Kancelária prezidenta SR , vo svojom príhovore poďakoval predstaviteľom cirkvi pôsobiacim v Taliansku za ich prácu, pomoc, útechu a strechu nad hlavou mnohým Slovákom, ktorí putovali do Ríma.„Cirkev zohráva významnú úlohu, pretože je v kontakte so spoločnosťou a vie prispieť k tomu, aby sme boli lepšími a solidárnymi ľuďmi,“ povedal prezident a vyjadril súčasne nádej, že nasledujúci rok by mohol byť nielen jubilejným svätým rokom, ale aj rokom lepších vzťahov na Slovensku.„Ide o iniciatívu, ktorú prezident spolu s komisárom pre deti podpísali v novembri tohto roka pri príležitosti 100. výročia detských práv," pripomenula kancelária. Podľa prezidenta by tak rok 2025 mohol byť rokom lepších vzťahov v rodinách, komunitách a v spoločnosti, ktorá je v súčasnosti veľmi polarizovaná.„Budem veľmi rád, ak by sa Slováci, ktorí prídu do Talianska počas svätého roka, vrátili naspäť na Slovensko duchovne potešení a naplnení a po návrate domov tiež prispeli k roku lepších vzťahov. Ja sa budem osobne snažiť, aby rok 2025 nebol z pohľadu našej cirkvi len jubilejným, ale aj rokom lepších vzťahov na Slovensku,“ dodal Pellegrini.Prezident sa na Slovensko vracia aj s odkazom od pápeža Františka „Pri odovzdaní daru mi Svätý otec povedal silnú myšlienku, aby sme boli ľudia, ktorí sa nikdy nepozerajú na druhého zhora. Ak tak urobia tak len preto, že sa k nemu mienia skloniť a podať mu pomocnú ruku," uzavrel Pellegrini so želaním, aby sa tak správali aj ľudia na Slovensku a boli súdržnou spoločnosťou, ktorá si navzáujom pomáha.