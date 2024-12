Slovenská kultúrna pochodeň vyvrcholí v Bratislave protestným pochodom, sprevádzať ho bude netradičný hudobný program – VIDEO

Protestný pochod Za budúcnosť kultúry

Netradičný hudobný program

Kultúrny štrajk bude pokračovať aj naďalej

10.12.2024 (SITA.sk) - Vo štvrtok 12. decembra vyvrcholí štafetový protest Slovenská kultúrna pochodeň. Informuje o tom výbor Kultúrneho štrajku platforma Otvorená kultúra! Svoju cestu zavŕši pochodeň v hlavnom meste Bratislava. Pripravený je aj celodenný program.Protest pred Ministerstvom kultúry (MK) SR začnú zástupkyne zamestnanectva Slovenskej národnej galérie , striedať ich budú ďalší protestujúci. Pôjde napríklad o zamestnancov Slovenského národného divadla (SND) či Pamiatkového úradu , ale aj študentov vysokých škôl.O 18:00 sa bude konať protestný pochod Za budúcnosť kultúry, ktorý vyvrcholí rovnomenným koncertom. Ten by sa mal začať približne o 18:45, vystúpia na ňom napríklad Pavol Habera, Michael Kocáb, Denis Bango či raper Vec."Kultúra prešla v tomto roku neľahkou skúškou. Ministerstvo kultúry, ktoré by malo byť jej oporou, sa stalo zdrojom kríz a konfliktov. Naša pochodeň symbolizuje svetlo nádeje a jednotu kultúrnej obce. Veríme, že spoločne dokážeme ochrániť hodnoty, ktoré tvoria základ našej spoločnosti," uviedla členka platformy Otvorená Kultúra! a výboru Kultúrneho štrajku Veronika Němcová.Protestný pochod bude sprevádzať netradičný hudobný program. Protestná nota pod taktovkou hudobníka Mareka Kudláka pozýva každého, kto hrá na nejaký dychový nástroj, či už profesionálne, alebo amatérsky."Počas protestu sa účastníci zapoja do zvukového apelu na podporu kultúry – organizátori všetkých vyzývajú, aby si priniesli vlastné hudobné nástroje, píšťalky, čelovky či lampáše. Na čele pochodu budú niesť kultúrnu pochodeň symbolizujúcu jednotu umelcov a verejnosti v obrane kultúrnych hodnôt," ozrejmila platforma.Členka výboru Kultúrneho štrajku a platformy Otvorená kultúra! Katarína Mišíková informovala aj o druhom strategickom stretnutí kultúrnej obce, ktorý sa konal v Žiline. Zhrnula jeho hlavné závery, ktorými sú, že kultúrny štrajk bude pokračovať aj naďalej, jeho aktivity sa presunú do protestnej podoby.Platforma a Kultúrny štrajk budú naďalej koordinovať celoslovenské protestné hnutie, jeho protestné a advokačné aktivity. Vzniesli tiež požiadavku na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) a generálneho tajomníka služobného úradu MK SR Lukáša Machalu . Vytvoriť chcú aj akčný plán pre kultúrny sektor, prezentovať by ho mali začiatkom budúceho roka."Tento protest nie je len o kultúre. Je to boj za hodnoty, ktoré nás spájajú ako spoločenstvo. Chceme otvorenú, inkluzívnu a pestrú kultúru, ktorá reprezentuje nás všetkých," uzavrela Mišíková.