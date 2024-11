Prezident Pellegrini je sklamaný, že Ficova vláda nezorganizovala oslavy výročia novembra 89 (video)

17. november patrí všetkým občanom

Dôstojný priebeh zhromaždenia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.11.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini je smutný, že súčasná vláda nenašla odhodlanie na zorganizovanie osláv 35. výročia udalostí zo 17. novembra 1989. Ako povedal v rozhovore pre STVR , s predstaviteľmi vlády chce na túto tému hovoriť a dúfa, že sa to časom zmení.„Pretože potom si každý oslavuje nejakým svojím spôsobom," povedal prezident, pričom pripomenul, že v dobe, keď bol predsedom vlády, štát organizoval oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie prostredníctvom galaprogramu.Tak, ako si štát pripomínal výročie SNP, Karpatsko-duklianskej operácie alebo príchod Cyrila a Metoda, si mal podľa Pellegriniho pripomenúť aj 17. november. Prezident tiež skonštatoval, že 17. november v súčasnosti patrí všetkým občanom.„Mňa to len mrzí, že namiesto dôstojných osláv vláda nejakým spôsobom to ignoruje," povedal prezident. Zároveň požiadal predstaviteľov opozície, aby na nedeľu plánované protestné zhromaždenie malo dôstojný priebeh.„Aby to neskĺzlo do takej podoby, ktorá nemá nič s dôstojným pripomenutím si," dodal prezident.