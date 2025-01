Prezident Pellegrini má informácie, že štvorica rebelujúcich poslancov Hlasu žiada vysoké funkcie v štáte

Mocenské pozície

Odklon od odkazu strany

Komunikácia s Hlasom

23.1.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini má informácie, že štvorica rebelujúcich poslancov Hlasu okolo Samuela Migaľa žiada vysoké funkcie v štáte. Zároveň ich vyzval k tomu, aby sa vo svojich vyjadreniach prestali zaštiťovať jeho menom.„Z úvodu aktivít pána Migaľa a spol. som mal naozaj pocit, že im ide o nejaké hodnotové diskusie, čo by mohlo byť možno mne aj niektorým iným ľuďom sympatické, že chcú možno nejako viac hodnotovo korigovať rozhodnutia vlády a ide im o podstatu veci. Častokrát som vnímal, že sa v tomto hodnotovom súboji odvolávali na mňa, zakrývali sa mojím menom, hovorili o tom, že nesú môj odkaz,“ povedal prezident.Podľa posledných informácií, ktoré dostal, však títo poslanci podmieňujú svoju lojalitu vláde ziskom významných mocenských pozícií. Ich požiadavky pritom majú byť ešte násobne vyššie ako požiadavky odídenca z poslaneckého klubu SNS Rudolfa Huliaka , čo prezident podľa svojich slov musí ľudsky odmietnuť.Zdôraznil, že stranu Hlas zakladal s myšlienkou, že prvoradý je záujem Slovenskej republiky, druhý je záujem strany a až tretie sú osobné ambície ľudí v strane. Títo poslanci sa však podľa neho svojimi požiadavkami úplne odklonili od tohto odkazu.„Ja som nezakladal Hlas preto, aby sa nejakí štyria odídenci snažili zneužiť, že dostali odo mňa šancu a dostali sa do parlamentu a teraz požadujú účasť na moci formou vysokých funkcií. To je niečo neprijateľné,“ uzavrel.Ako na sociálnej sieti napísal Samuel Migaľ, momentálne, po niekoľkých mesiacoch, prebieha intenzívna komunikácia s vedením strany Hlas.„S predsedníctvom strany Hlas sme sa dohodli, že nebudeme komunikovať obsah stretnutí, pokiaľ nedôjdeme k záveru, či už pozitívnemu, alebo negatívnemu. Prosím rešpektujte túto našu požiadavku,“ dodal poslanec Hlasu na záver.