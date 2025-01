Fico: Vláda nebude robiť žiadne kroky ohľadom zhromažďovacieho práva

Vláda SR nebude robiť žiadne kroky týkajúce sa ústavného práva zhromažďovať sa a organizovať protesty. Deklaroval to premiér Robert Fico (Smer-SD) po zasadnutí štvrtkovej Bezpečnostnej rady SR. Upozornil však na existenciu štruktúry, ktorá chce zneužiť mítingy na eskaláciu napätia. Hovoril o obave z možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat. Apeloval na občanov, aby sa nenechali zneužiť skupinami na útok proti ústavnému zriadeniu SR.



"Máme tu štruktúru financovanú zo zahraničia napojenú na slovenskú opozíciu, ktorá chce zneužiť protesty, na ktoré ľudia majú právo. Je to veľmi jednoduché, pokúsia sa o akúsi potýčku, potom dôjde k pokusom dostať sa cez ploty do budov úradu vlády, Národnej rady, Prezidentského paláca, potom budete svedkami vynášania týchto protestujúcich bezpečnostnými zložkami. Nebude tu 20 kamier ako teraz, ale 1740 kamier z celého sveta. Vytvorí sa obraz slovenskej vlády, že je fašistická, násilnícka, lebo robí poriadok a nechce dovoliť útok na ústavné zriadenie a sme tam, kde ste boli v roku 2018. Prepáčte, my si krajinu rozvracať nedáme," poznamenal.



Fico hovoril o dôkazoch, ktoré sa prezentovali aj na štvrtkovom zasadnutí. Informoval aj o uznesení prijatom Bezpečnostnou radou SR. V ňom okrem iného potvrdili zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska vychádzajúcu z členstva v Európskej únii a NATO a odmietli šírenie nepravdivých informácií v tejto súvislosti. "V tomto ustanovení uznesenia veľmi jasne odmietame klamstvá, ktoré šíri slovenská opozícia. Táto vláda nikdy nerobila a nebude robiť žiadne kroky, ktoré sa týkajú zahraničnopolitickej orientácie Slovenska a už vôbec nie také kroky, ktoré by spochybňovali naše členstvo v Európskej únii a v NATO," vyhlásil.



Bezpečnostná rada uznesením zároveň zobrala na vedomie informácie zhromaždené bezpečnostnými a spravodajskými orgánmi o úmysle organizátorov protivládnych zhromaždení zmeniť charakter podujatí na aktivity provokujúce bezpečnostné orgány k zásahom proti protestujúcim s cieľom zvýšiť spoločenské napätie, dosiahnuť destabilizáciu štátu a zmenu politických pomerov. Vládnemu kabinetu zároveň odporučila prijatie nevyhnutných preventívnych opatrení a bezpečnostným a spravodajským zložkám pokračovanie v monitorovaní situácie.

Podpredseda parlamentu Peter Žiga z Hlasu tvrdí po zasadnutí bezpečnostnej rady, že „situácia je vážna“. Dostali vraj od bezpečnostných zložiek ďalšie informácie. „Nie je prípustné, aby sa tu organizovali nejaké skupiny, ktoré chcú narušiť ústavný poriadok.“

Ani on neprezradil, aké konkrétne kroky podnikne ministerstvo vnútra, podľa Žigu však nikto nespochybňuje právo občanov zhromažďovať sa.

Ďalší podpredseda parlamentu Andrej Danko sa údajne dozvedel informácie, ktoré boli pre neho šokujúce. Ale ani on nepovedal, čo nové na bezpečnostnej rade zaznelo.

„Slovensko nikdy nečelilo takému ohrozeniu ústavného zriadenia, ako čelí dnes,“ tvrdil zasa podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar.

Bezpečnostná rada sa nezhodla na zákaze demonštrácií, povedal prezident Peter Pellegrini, ktorý ju zvolal. Ten jej závery zhrnul tak, že nikto nejde ľudí zatvárať ani zakazovať im demonštrovať a nie sme vo fáze, že by bolo treba vyhlásiť výnimočný stav. Povedal však, že podľa SIS na Slovensku existuje skupina ľudí, ktorá chce vyhrocovať napätie v krajine.

„Právo na protest je nedotknuteľné,“ povedal, ale protesty musia byť podľa prezidenta pokojné. O konkrétnych opatreniach však vraj nehovorili.

„Situácia na Slovensku je vážna,“ povedal s tým, že podľa informácií bezpečnostných zložiek isté štruktúry môžu zneužívať nálady obyvateľov, hovoril, že ide o „cielene riadenú skupinu ľudí“, ktorí chcú eskalovať napätie a „je tam istým spôsobom snaha zaútočiť na ústavné zriadenie“. Spomínal, že sú za nimi aj bližšie neurčené finančné toky.

Slovenská informačná služba však podľa Pellegriniho sleduje len osoby, ktoré vykazujú „podozrivé konanie“.





