Prezident Pellegrini navštívi s ministrom Šaškom Holandsko, stretne sa s kráľom aj s premiérom

1.12.2024 (SITA.sk) - Slovenský prezident Peter Pellegrini navštívi Holandsko, na jednodňovú pracovnú cestu odcestuje v pondelok (2. decembra) ráno. V Holandskom kráľovstve sa stretne s kráľom Viliamom-Alexandrom , aj s premiérom Dickom Schoofom „Na úvod dňa navštívi Centrum princeznej Máximy v Utrechte, ktoré je špičkovou vedecko-výskumnou inštitúciou a najväčším centrom v Európe pre výskum a liečbu detských nádorových ochorení. Toto zariadenie dlhodobo spolupracuje s Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, s ktorým má podpísané memorandum o porozumení. Na komplikovanú liečbu, ktorú nie je možné realizovať v slovenských podmienkach, prijíma aj pacientov z našej krajiny," informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR Doplnil, že s Pellegrinim odcestuje do Holandska aj minister zdravotníctva Kamil Šaško a tím odborníkov.Prezidentská kancelária poukázala na to, že minuloročná návšteva kráľa Viliama-Alexandra a kráľovnej Máximy v SR prispela k prehĺbeniu spolupráce v zdravotníctve, a tiež začala rôzne projekty v oblasti školstva, ekológie a žurnalistiky. Návšteva hlavy štátu v Holandsku by mala potvrdiť záujem o ďalšie prehĺbenie vzťahov medzi oboma štátmi a pokračovanie v spoločných projektoch.