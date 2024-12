Rusko sa podľa analytikov obáva straty kontroly nad Sýriou, Lavrov je znepokojený z „nebezpečnej eskalácie“

Lavrov sa obáva nebezpečného vývoja

Rusko čelí ťažkostiam pri podpore

1.12.2024 (SITA.sk) - Rusko zintenzívnilo diplomatické úsilie na podporu režimu sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada počas aktívneho postupu opozičných síl, ktoré v sobotu obsadili najväčšie mesto v krajine Aleppo. Konštatujú to analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že ofenzíva sýrskych opozičných síl predstavuje „zasahovanie do suverenity Sýrie“ a potvrdil, že Rusko podporuje sýrske orgány pri obnove „ústavného poriadku“.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu telefonoval so šéfom tureckej diplomacie Hakanom Fidanom o situácii v Sýrii. Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že obaja predstavitelia vyjadrili vážne obavy z „nebezpečného vývoja“ v sýrskych provinciách Aleppo a Idlib.Iránsky minister zahraničných vecí Sayyid Abbas Araghchi v priebehu soboty tiež údajne telefonoval Lavrovovi a obaja vraj vyjadrili „mimoriadne znepokojenie“ nad „nebezpečnou eskaláciou“ v Sýrii.ISW poznamenáva, že Rusko čelí ťažkostiam pri poskytovaní dodatočnej podpory režimu sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada z dôvodu vysokej intenzity nepriateľských akcií na Ukrajine.Po vypuknutí vojny na Ukrajine vo februári 2022 Rusko presunulo zo Sýrie systémy S-300 aj žoldnierov z Wagnerovej skupiny, aby posilnilo operácie ukrajinskom fronte. Práve tieto kapacity teraz citeľne chýbajú sýrskym vládnym jednotkám.