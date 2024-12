Prezident Pellegrini navštívil na Štedrý deň deti a seniorov, rozdal aj darčeky – FOTO

Poďakovanie sa zamestnancom

Malý darček od prezidenta

24.12.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini na Štedrý deň navštívil deti a seniorov. V Centre pre deti a rodiny v Banskej Bystrici sa stretol so zamestnancami, ktorí sa aj na Vianoce starajú o ťažko telesne, mentálne postihnuté deti či deti v paliatívnej starostlivosti.Ako informovala Kancelária prezidenta SR, hlava štátu si v sprievode primátora Banskej Bystrice Jána Noska a riaditeľky centra Ľubice Bľandovej prezrela toto špecializované zariadenie pre takmer 70 detí do veku 18 rokov.„Musím sa veľmi pekne poďakovať ľudom, ktorí sa dokážu takto starať o deti, ktoré majú ťažké diagnózy a robia im ich život ešte stále pekným,“ povedal Pellegrini s tým a zamestnancom poďakoval.Prezident navštívil aj rodinný dom na Sládkovičovej ulici, kde býva desiatka detí v profesionálnej náhradnej rodine.„Hoci skutočnú rodinu nie je ľahké zastúpiť, aj náhradná starostlivosť dokáže vytvoriť pre deti rodinné prostredie a počas sviatkov aj krásnu vianočnú atmosféru. K nej prispela aj hlava štátu svojou prítomnosťou a darčekmi, ktoré so sebou priviezol," doplnila kancelária.Pellegrini navštívil aj banskobystrické Zariadenie pre seniorov, ktoré sa nachádza v objekte Komunitného multifunkčného centra (KOMUCE). Ide o domov pre približne 90 seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.Každý z klientov dostal od prezidenta malý darček. Hlavným darom však bol elektrický sporák s rúrou, ktorý zariadenie potrebovalo. „Treba si pripomínať potrebu medzigeneračnej solidarity, aby sme nezabudli na tých najmenších, ktorí si zaslúžia našu pozornosť, ale ani na seniorov, ktorí už žijú jeseň svojho života,“ uzavrel prezident.