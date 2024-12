Slávnostná štedrovečerná večera, súťaže aj iné aktivity. Vianoce majú aj slovenské väznice

Slávnostná štedrovečerná večera

24.12.2024 (SITA.sk) - Atmosféra Vianočných sviatkov sa nevyhýba ani slovenským väzniciam. Ako v tejto súvislosti informoval Zbor väzenskej a justičnej stráže , do vianočného programu a aktivít sa môže zapojiť každá väznená osoba buď skupinovo alebo individuálne, bez rozdielu na vek, kultúru alebo tradície.V sviatočnom období je podľa Kataríny Bednárovej z komunikačného referátu ZVJS venovaná pozornosť aj duchovným aktivitám.V predvianočnom období a počas sviatkov je k dispozícii v jednotlivých ústavoch duchovná služba. Okrem vysluhovania svätej omše môžu väznené osoby s kaplánmi a pastormi absolvovať rozhovory alebo spovedanie. O duchovnú alebo pastoračnú službu môže požiadať každá väznená osoba individuálne.„Počas sviatkov môžu zároveň väznené osoby využiť telefonovanie s blízkymi a priateľmi. Ako je zvykom, počas sviatkov majú väznené osoby povolené predĺžené sledovanie televízneho vysielania a predĺžené počúvanie ústavného rozhlasového vysielania,“ uviedla Bednárová.Počas Štedrého dňa môžu podľa ZVJS väznené osoby využiť svoj voľný čas podľa vlastného uváženia.„Od skorých ranných hodín sa môžu venovať výrobe novoročných pozdravov, ozdôb, upratovaniu ciel a spoločných priestorov a samotnému vyzdobovaniu chodieb alebo ciel. V mnohých ústavoch je pripravená súťaž vo vianočných kvízoch, alebo o najkrajší vianočný stromček. Vianočnú atmosféru si väznené osoby môžu spríjemniť pečením vianočných koláčikov, varením vianočných pokrmov, či hraním na gitare a spievaním vianočných kolied,“ zdôraznila Bednárová.Slávnostná štedrovečerná večera sa vo väzenských ústavoch bude podávať približne od 15:30 do 18:00. „Aj na tieto sviatky je strava prispôsobená náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám a najmä zdravotnému stavu väznených osôb. Dodržiavanie pôstu a zdržiavanie sa konzumácie mäsitých jedál je počas Štedrého dňa na individuálnom zvážení a rozhodnutí väznenej osoby,“ uviedla Bednárová s tým, že ponuka jedál za múrmi väzníc je veľmi podobná v každom ústave.Bednárová tiež pripomenula, že na prvý sviatok vianočný je zvykom, že domácnosti navštevujú koledníci, pričom vo väzenských ústavoch budú koledovať väznené osoby.„Tento rok sa mnohí zúčastnia aj súťaže o najkrajšiu vianočnú koledu. V rámci voľného času môžu väznené osoby sledovať v televízii požehnanie ´Urbi et orbi´, alebo počúvať vianočný príhovor v ústavnom rozhlase. Ďalej majú možnosť zúčastniť sa slávnostnej svätej omše Božieho narodenia v kaplnke alebo v priestore na to určenom,“ informovala Bednárová.Doplnila, že počas dňa majú väznené osoby možnosť sledovať filmy s vianočnou tematikou a iné vianočné vysielanie.V ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody sa momentálne nachádza spolu 8195 väznených osôb. Z toho je 1057 obvinených a 7138 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 22 mladistvých osôb a 372 cudzincov.