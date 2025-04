Prezident Pellegrini nepodpísal zákon o rente pre generálneho prokurátora, navrhuje ju úplne zrušiť

Opätovné prerokovanie

Zmena novely

16.4.2025 (SITA.sk) - Prezident navrhuje rentu pre generálneho prokurátora úplne zrušiť, alebo ju vyplácať po skončení funkčného obdobia.Ako informovala Kancelária prezidenta SR , prezident Peter Pellegrini nepodpísal novelu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a vrátil ju s pripomienkami na opätovné prerokovanie do parlamentu.Poslanci sa rozhodli zaviesť rentu pre generálneho prokurátora, na ktorú by mal nárok už po štyroch rokoch vo funkcii, pričom jeho funkčné obdobie je sedem rokov.Prezident tak navrhuje, aby sa z návrhu vypustilo ustanovenie, ktoré sa týka renty generálneho prokurátora ako celok.Ak by sa s tým poslanci nestotožnili, prezident odporúča zmeniť novelu tak, aby generálny prokurátor získal nárok na výsluhový dôchodok až po skončení celého svojho funkčného obdobia, teda po siedmich rokoch.„Ak si poslanci myslia, že má dostať rentu, tak by ju mal generálny prokurátor dostať po odslúžení plného sedemročného obdobia, a nie, keď v polovičke odíde,“ uzavrel Pellegrini.