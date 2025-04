Nezamestnanosť je najnižšia od vzniku Slovenska, minister Tomáš si pripisuje zásluhy

Najnižší počet uchádzačov v histórii

Nízka nezamestnanosť znamená menej chudoby

Mladých uchádzačov je najmenej od roku 2012

16.4.2025 (SITA.sk) - Počet ľudí bez práce bol v marci najnižší v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali na konci minulého mesiaca 162 030 uchádzačov o zamestnanie, čo je najmenej od rozdelenia Československa na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia.Miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie klesla v marci na hodnotu 5,81 percenta, čo je najmenej od januára 1993. Ďalší ukazovateľ, miera evidovanej nezamestnanosti, klesol na hodnotu 4,84 percenta, najnižšie od jeho zavedenia v roku 1997.Historické minimum dosiahol aj celkový počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Na konci marca ich bolo 162 030. Najvyšší počet uchádzačov od roku 1993 zaznamenal rezort práce v januári 2002 na úrovni 563 946 osôb.„Už dlhšie sa nezamestnanosť na Slovensku pohybuje blízko najnižších úrovní. Prešli iba štyri mesiace a máme tu ďalšie historické minimum. Som presvedčený, že mimoriadne pozitívny vývoj na trhu práce je aj vizitkou práce nášho rezortu. Systematicky a cielene podporujeme vytváranie pracovných príležitostí v regiónoch a pomáhame aj rôzne znevýhodneným občanom, aby si aj oni dokázali nájsť pracovné uplatnenie. Aktuálny stav nezamestnanosti je veľmi povzbudivý a verím, že bude nielen mňa motivovať do ďalšej práce pre ľudí na Slovensku,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, v marci 2025 dosiahol úroveň 3,72 percenta. Je to najnižšia úroveň od januára 2021, odkedy rezort práce tento ukazovateľ sleduje. Medziročne klesol o 16 stotín percentuálneho bodu a medzimesačne o 0,07 percentuálneho bodu. Najnižšie úrovne dosiahli aj ďalšie ukazovatele nezamestnanosti.„Je veľmi pozitívne, že nezamestnanosť klesala v každom kraji. V marci bolo menej mladých ľudí bez práce, ale aj tých vo veku nad 50 rokov. Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných. Pre nás je aktuálny vývoj významný hlavne preto, lebo nízka nezamestnanosť znamená menej chudoby. Potvrdzujú to aj štatistiky. Nielen počet uchádzačov o zamestnanie, ale aj počet ľudí odkázaných na pomoc štátu v podobe dávok v hmotnej núdzi je mimoriadne nízky v porovnaní s minulosťou,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy Najnižší PDU zaznamenal v marci Bratislavský kraj, a to na úrovni 2,42 percenta, najvyšší Prešovský kraj, a to 5,77 percenta. Najvýraznejší medzimesačný pokles evidoval rezort práce v Košickom kraji, kde PDU dosiahol 4,61 percenta a medzimesačne sa znížil až o 9 stotín percentuálneho bodu.V evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v marci 36 721 uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov, čo je najmenej od roku 2012, odkedy rezort tento údaj centrálne zaznamenáva. O 504 osôb medzimesačne klesol aj počet uchádzačov vo veku do 50 rokov a na konci minulého mesiaca dosiahol úroveň 46 426 osôb.