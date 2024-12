Prezident Pellegrini odmieta tvrdenia o plánovaní úradníckej vlády, nestabilitu koalície pripísal Dankovi

15.12.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini neplánuje inštalovanie úradníckej vlády a ani o takejto možnosti neuvažuje. Zdôraznil to v nedeľu v rozhovore pre STVR v reakcii na výrok šéfa SNS Andreja Danka , podľa ktorého niečo také prezident zamýšľa. Ako Pellegrini v tejto súvislosti skonštatoval, akákoľvek je súčasná vládna koalícia, vždy je lepšie mať reálnu vládu ako vládnu krízu.„V žiadnom prípade to (úradnícka vláda, pozn. SITA) nie je môj cieľ," vyhlásil prezident. Zároveň odkázal Dankovi, že on by mal byť vzorom a prestať rozkladať koalíciu. „Pretože si myslím, že prapôvodcom celej tej nestability (koalície, pozn. SITA) je to zvláštne správanie pána predsedu Danka," dodal Pellegrini.