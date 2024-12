Bude Migaľ novým ministrom vnútra? Šutaj Eštok sa vyjadril k zvoleniu predsedu parlamentu aj možnej úradníckej vláde

Nezmysly o úradníckej vláde

Vyslovenie nedôvery Ficovi

15.12.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok neodpovedal na otázku, či by ho v prípade, že sa stane predsedom parlamentu, vo funkcii šéfa rezortu vnútra vystriedal poslanec Samuel Migaľ . Ako povedal v diskusnej relácii o 5 minút 12 STVR , o týchto veciach sa bude diskutovať na vnútrostraníckej úrovni.„Je úlohou tejto vládnej koalície baviť sa vo vnútri," povedal Šutaj Eštok. Ako ďalej uviedol, koalícia si musí splniť najdôležitejšiu úlohu, ktorou je zvolenie predsedu parlamentu.„Ak toto sa v rámci platnej koaličnej zmluvy vybaví na najbližšej schôdzi, ja si myslím, že všetci poslanci si uvedomia, že koaličnú zmluvu musia rešpektovať," skonštatoval minister vnútra s tým, že ak niekto nerešpektuje koaličnú zmluvu, dáva taký návod aj ostatným poslancom.Šutaj Eštok zároveň označil výroky šéfa SNS Andreja Danka o možnej úradníckej vláde, ktorú by mal presadzovať prezident Peter Pellegrini a minister školstva Tomáš Drucker , za totálne nezmysly. „Pán Danko sa nechal zlákať na nejaké hry našej opozície," doplnil minister.Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského vládna koalícia nemá poriadok medzi sebou a nemá poriadok v parlamente. Zároveň pripustil, že „na programe dňa" môže byť aj vyslovenie nedôvery premiérovi Robertovi Ficovi „Hlavne preto, že pán premiér odsúva nepríjemné veci na úplne iné politické subjekty," povedal Majerský s poukazom na výrok Fica, že zdravotníctvo nie je premiérska téma. „Veď zdravotníctvo je top téma, ktorá trápi každého jedného obyvateľa našej krajiny," doplnil šéf KDH s tým, že k odvolávaniu premiéra opozíciou by mohlo dôjsť po novom roku.