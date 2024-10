Prezident Pellegrini podpísal v piatok konsolidačný balík. Návrh Kamila Šaška je podľa Petra Pellegriniho potrebný kompromis

Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v piatok konsolidačný balík, ktorý má priniesť ozdravenie verejných financií. Rozhodol sa po tom, ako bola splnená jeho podmienka, aby sa našlo kompromisné riešenie v otázke platov zdravotníkov.



Konsolidačný balík, ktorý schválil parlament začiatkom októbra, plánoval spomaliť rast platov v zdravotníctve. "Nie znížiť platy, ale spomaliť rast," skonštatoval Pellegrini vo svojom piatkovom vyhlásení s tým, že vyzýval vládu, aby hľadala kompromis medzi nevyhnutnou mierou konsolidácie a ozdravenia verejných financií a mzdovými požiadavkami zdravotníckych pracovníkov. Zopakoval, že rast platov je predovšetkým stabilizačný nástroj, ktorý má zabrániť odchodu za lepšími platovými podmienkami do zahraničia.



Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietali konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzývali prezidenta, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi.



Šaško rokoval od začiatku týždňa so zástupcami zdravotníkov aj ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). Chcel pri konsolidácii nájsť kompromis.



"Predloženie návrhu kompromisu v otázke platov zdravotníkov zo strany vlády bolo aj mojou podmienkou, aby som podpísal konsolidačný zákon. Táto podmienka dnes pre mňa bola splnená, a preto som sa rozhodol, že o malú chvíľku po tomto stretnutí konsolidačný balíček, teda zákon z dielne vlády, podpíšem," vyhlásil prezident.

Balík sa podľa neho podarilo vyrokovať po intenzívnych rokovaniach s ministerstvom financií a po politických rozhovoroch v celej vládnej koalícii.



Návrh kompromisu vracia podľa Pellegriniho rast platov sestier a záchranárov do času pred schválením konsolidačného zákona. "V prípade sestier a záchranárov by prijatím tohto kompromisu skončil akýkoľvek dôvod na znepokojenie slovenského pacienta ich odchodmi," dodal.

"Osobne neverím, že by rozdiel medzi odborármi požadovanou a vládou ponúkanou sumou v raste platov lekárov mohol byť dôvodom na to, aby lekári ďalej prípadnými nátlakovými akciami znepokojovali slovenských pacientov a brali si ich ďalej za svojich rukojemníkov," zdôraznil prezident.



Pellegrini pripomenul, že v časoch náročnej konsolidácie nemajú záruku rastu platov mnohé iné profesie na Slovensku, "ktoré zarábajú podstatne menej ako dnes v priemere zarábajú slovenskí lekári".

Sestrám a záchranárom by mali platy rásť ako pred konsolidáciou, u lekárov by sa mal rast spomaliť na 6,4 %. Pôvodne konsolidácia predpokladala rast o 3 %. Oznámil to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) s tým, že na tieto platy „zohnal“ viac ako sto miliónov.

Lekárski odborári vyjadrili ľútosť nad rozhodnutím politikov rozdeliť zdravotníkov a porušiť dohodu medzi lekármi a vládou z roku 2022. Jasne nateraz nehovoria, či budú nemocniční lekári podávať výpovede.

„Kompromis urobilo LOZ v roku 2022 a teraz len opakovane žiadalo o dodržanie Memoranda, za ktoré v roku 2022 hlasovalo 138 poslancov Národnej rady,“ tvrdí predseda odborárov Peter Visolajský,

Rozhodnutie podľa neho otvára „zbytočný konflikt“, ktorému sa LOZ snažilo zo všetkých síl vyhnúť. „Boli by sme radi, aby vláda, ministri a prezident prichádzali s takými opatreniami, aby sa ozývali s nespokojnosťou finančné skupiny a nie nespokojní zdravotníci,“ uviedol v stanovisku.