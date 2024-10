Takmer každý siedmy Slovák si myslí, že atentát na Fica sa nestal. Kotlárovým názorom verí 23 percent ľudí

Kotlárovi verí takmer každý štvrtý občan

Kto je za atentát na premiéra zodpovedný

18.10.2024 (SITA.sk) - Kontroverzným výrokom o pandémii verí takmer každý štvrtý občan Slovenska a takmer každý siedmy si myslí, že atentát na premiéra Roberta Fica sa nestal. Vyplýva to z prieskumu Agentúry SCIO na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov, ktorý realizovala od 7. do 11. októbra 2024.Pri otázke: “Aký je váš názor na tvrdenia vládneho splnomocnenca na preverenie riadenia pandémie ochorenia COVID-19 Petra Kotlára , v ktorých okrem iného konštatuje, že koronavírus bol umelo vytvorený a úmyselne rozšírený, respektíve, že vakcinácia môže zmeniť ľudskú DNA?” mali respondenti na výber štyri odpovede.S názorom, že tieto tvrdenia nemajú oporu v žiadnych vedeckých faktoch a poznatkoch, preto sú mimoriadne nebezpečné a odsúdeniahodné, sa stotožnilo 39 percent respondentov.Krajne opačný názor, že splnomocnenec Kotlár odhalil a dokázal pravdu, ktorá konečne poopraví pokrivené vnímanie sveta, čím vlastne bola tzv. pandémia, zastáva až 23,3 percenta respondentov. Spolu 23,9 percenta opýtaných uviedlo, že o tejto veci nemá dostatok poznatkov, ale zároveň veria, že pravda by mohla byť niekde uprostred a 13,8 percenta nemá na túto tému názor.V ďalšej otázke mali respondenti odpovedať, kto je podľa nich zodpovedný za atentát na Roberta Fica . Spolu 32,8 percenta opýtaných uviedlo, že Fico si za atentát môže vo veľkej miere sám, kvôli svojej nenávistnej rétorike a politike. Naopak, 32 percent si myslí, že zodpovednými sú médiá, opozícia a mimovládky, ktoré štvú proti súčasnej vláde.Len 22,1 percenta vidí za atentátom výhradne atentátnika a 13,1 percenta sa domnieva, že atentát na Roberta Fica bol zinscenovaný a neveria, že sa reálne udial. Z oboch prieskumných otázok a diametrálne odlišných odpovedí na ne je podľa zakladateľa a hlavného analytika Agentúry SCIO Martina Klusa zrejmé, ako nezmieriteľne rozdelená je väčšia časť slovenskej spoločnosti.„Odpovede takmer presne kopírujú výroky predstaviteľov tých politických strán, ktoré respondenti neskôr uvádzali aj ako svoje volebné preferencie,“ uviedol Klus.