Prezident Pellegrini považuje svoje rozhodnutie nepozývať Matoviča k okrúhlym stolom za správne

Slušné a korektné politické správanie

Bez útokov a urážok

12.4.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini považuje svoje rozhodnutie nepozývať Igora Matoviča k okrúhlym stolom v Prezidentskom paláci nateraz za správne. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy . Hlava štátu pripomenula časy, kedy bol predseda hnutia Slovensko premiérom.„Nechcel som akoby legitimizovať človeka, ktorý priniesol do politiky také obrovské množstvo nevraživosti, vulgarizmu, ktorý politiku naozaj posunul na hranicu nejakej únosnosti, ba častokrát prekročil aj hranice slušného správania sa svojimi osobnými útokmi,“ vyjadril sa Pellegrini na adresu lídra obyčajných ľudí.Dodal, že jeho pozvaním do paláca by ho legitimizoval a ukázal tak spoločnosti, že takéto správanie je nutné tolerovať. Zdôraznil, že to nie je nič osobné. Poznamenal, že ak chce niekto pôsobiť v politike a byť súčasťou vlády, mal by napĺňať aj parametre slušného a korektného politického správania sa. „Myslím, že to zatiaľ hnutie Slovensko, aj napriek podpore ľudí, nemá,“ nazdáva sa.Na margo toho, či by bol ochotný diskutovať s predstaviteľmi hnutia Republika sa Pellegrini vyjadril, že vždy bude rešpektovať rozhodnutie občanov vo voľbách.„Ak sa občania Slovenska rozhodnú, že chcú mať v parlamente Igora Matoviča a legitímne, demokraticky, bude zvolený, budeme ho musieť tolerovať. Rovnako budeme musieť tolerovať aj to, ak sa opätovne dostane do parlamentu hnutie Republika,“ uviedol.Dodal, že je pripravený rokovať s obomi, ak budú používať jazyk, ktorý „sa má používať v slušnej spoločnosti a bude zodpovedať tomu, ako si ja predstavujem slušného politika“. Dodal, že môžu používať tvrdší jazyk, no nemali by útočiť a urážať.„Ja si takto predstavujem zásadnú diskusiu o vážnych otázkach, ktoré sa týkajú Slovenska - za okrúhlym stolom v Prezidentskom paláci, politika bokom, povedať svoje názory a postoje,“ vyjadril sa na margo okrúhlych stolov s predstaviteľmi politických strán. Dodal, že v nich chce pokračovať aj pri iných vážnych témach.