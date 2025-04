Pellegrini pozorne sleduje situáciu v koalícii, predčasné voľby podľa neho nie sú riešenie

Problémy v kluboch

Zastabilizovaná koalícia

Predčasné voľby nie sú riešenie

12.4.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini pozorne sleduje situáciu v koalícii, podľa jeho slov sa diví. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy v STVR. „Niekedy si fakt kladiem otázku, či chce koalícia vydržať celé volebné obdobie, alebo sa jeden z jej partnerov chystá na predčasné voľby," vyjadril sa.V tomto kontexte pripomenul situáciu s voľbou predsedu parlamentu, taktiež problémy v kluboch Slovenskej národnej strany Hlasu . Post predsedu Národnej rady (NR) SR bol prázdny celé mesiace po tom, ako bol na jar minulého roka Pellegrini, ktorý vtedy parlamentu šéfoval, zvolený za prezidenta.Hlas-SD, ktorému podľa koaličnej zmluvy daná pozícia prináleží, presadzoval Richarda Rašiho , ktorý sa napokon predsedom parlamentu stal na sklonku marca. O post ale opakovane prejavoval záujem aj Andrej Danko Z klubu SNS sa na jeseň minulého roka odčlenila skupinka poslancov Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom . Skupina "rebelov" sa vyčlenila aj v Hlase, na čele so Samuelom Migaľom . Jeden z nich, Roman Malatinec , sa neskôr pridal k huliakovcom.Situácia v koalícii sa zastabilizovala, po tom, ako bol Huliak vymenovaný za ministra cestovného ruchu a Migaľ nahradil Rašiho na poste ministra investícií. Rovnako bola obnovená aj koaličná väčšina v parlamente.„Od začiatku bolo veľkou chybou, že vládna koalícia na čele s premiérom nebola schopná hneď zastabilizovať koalíciu a venovať sa reálnym problémom. Rok sa tu venovali týmto problémom, a dokonca aj pán premiér (Robert Fico) povzbudzoval Andreja Danka, aby sa uchádzal o post predsedu parlamentu. Povzbudzoval tú krízu v koalícii, namiesto toho, aby sa to snažil hneď v zárodku utlmiť," myslí si Pellegrini.„Výsledok dnes pravdepodobne žne, pretože aj napriek akoby domnelému upokojeniu situácie spred dvoch týždňov, kedy som aj ja veril, že sa personálne vyriešili spory v koalícii a ide sa pracovať, máme na stole zase nejaký spor," pokračoval. Daný spor podľa neho evidentne vyplýva z nekomunikovania, alebo je prejavom odporu jednej koaličnej strany voči správaniu sa najsilnejšieho koaličného partnera.Podobne ako v minulosti si ale hlava štátu nemyslí, že by predčasné voľby boli riešením. Poznamenal, že u politických strán nevníma zápas o budúcnosť krajiny.„Neviem, či by nám predčasné voľby pomohli z tohto marazmu a či by sme v marazme nepokračovali aj po predčasných voľbách, len vo vymenenom garde," uviedol. „Ak to takto ďalej pôjde, mám obavy, že nás predčasné voľby čakajú," dodal.