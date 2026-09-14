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14. septembra 2026

Prezident Pellegrini požiadal parlament o vystúpenie, chce informovať o stave Slovenska


Tagy: Prezident Slovenskej republiky Ústava SR

V utorok 15. septembra popoludní by sa mala začať po trojmesačnej prestávke schôdza NR SR. Prezident Slovenskej republiky



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pellegrini2 14.9.2026 (SITA.sk) - V utorok 15. septembra popoludní by sa mala začať po trojmesačnej prestávke schôdza NR SR.


Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok požiadal Národnú radu SR o možnosť vystúpenia v pléne s informáciou o stave Slovenskej republiky. „Prezident Pellegrini využíva svoje ústavné právo a žiada o príležitosť predložiť Národnej rade správu o stave krajiny, čo je dôležitý moment pre hodnotenie aktuálnej situácie v Slovensku,“ uviedol odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR v oficiálnom vyhlásení.

V utorok 15. septembra popoludní by sa mala začať po trojmesačnej prestávke schôdza NR SR. Poslancov čaká prerokovanie takmer 300 bodov programu. Presný čas, kedy prezident Pellegrini so správou o stave SR vystúpi, zatiaľ je známy.

Článok 102 ods. 1 písm. p Ústavy SR umožňuje prezidentovi adresovať Národnej rade Slovenskej republiky informácie o stave republiky, ktoré slúžia ako významný inštitucionálny nástroj komunikácie medzi prezidentom a zákonodarným zborom. Tento krok prezidenta Pellegriniho je sledovaný s veľkým záujmom, nakoľko poskytuje priestor na formálne informovanie poslancov, ako aj verejnosti o dôležitých otázkach v štáte, vrátane vnútropolitickej situácie a politických plánov vlády a prezidenta.

Zároveň je táto správa dôležitým podkladom pre ďalšie politické rokovania a rozhodovania v parlamente.

Odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR zdôraznil, že prezident svoje práva uplatnil v plnom súlade s Ústavou SR, čím podporuje transparentnosť a demokratický dialóg v štáte.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini požiadal parlament o vystúpenie, chce informovať o stave Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Ústava SR
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