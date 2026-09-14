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Veľké modely, ešte väčšia zábava: oc tehelko pozýva na Modelársky deň
Tagy: OC Tehelko PR
Koľko detailov sa dá ukryť v modeli auta, lietadla či lode a čo všetko dokáže technika v zmenšenej mierke? Odpovede ponúkne oc tehelko, ktoré sa v sobotu 19. septembra 2026 stane miestom ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Koľko detailov sa dá ukryť v modeli auta, lietadla či lode a čo všetko dokáže technika v zmenšenej mierke?
Odpovede ponúkne oc tehelko, ktoré sa v sobotu 19. septembra 2026 stane miestom stretnutia malých aj veľkých nadšencov modelárstva. Modelársky deň sa uskutoční od 10.00 do 17.00 hod. a prinesie pestrý svet veľkých RC modelov, dronový futbal, preteky, tvorivé dielničky, tombolu, ako aj skutočný trup legendárneho lietadla MiG-21. Vstup na podujatie je bezplatný.
Modelárstvo v sebe spája techniku, kreativitu, trpezlivosť a zmysel pre najmenší detail. Počas jedného dňa si návštevníci v oc tehelko pozrú RC autá, kamióny, stavebné stroje, modely lietadiel, lodí a ďalšiu techniku. Mnohé modely nebudú iba vystavené, ale návštevníci ich uvidia aj priamo v pohybe.
Jednou z hlavných atrakcií bude dronový futbal, ktorý spája ovládanie dronov, rýchlosť, presnosť a súťažnú atmosféru. Návštevníci sa zároveň oboznámia s rôznymi typmi dronov a možnosťami ich využitia. Fanúšikovia rýchlosti sa môžu tešiť na preteky modelov Kyosho MINI-Z na pripravenej pretekárskej trati. Chýbať nebude ani rozsiahla prezentácia RC kamiónov, stavebných strojov a ďalšej modelárskej techniky.
Mimoriadnym lákadlom bude skutočný trup lietadla MiG-21. Svoje miesto dostanú aj plastikové, papierové a statické modely áut, lietadiel, lodí a vojenskej či civilnej techniky. Práve na nich najlepšie vyniknú precízna práca, trpezlivosť a množstvo času ukryté za každým dokončeným modelom.
Modelársky deň nebude iba o pozeraní. Pre deti aj dospelých budú pripravené tvorivé modelárske dielničky, v ktorých si budú môcť modelárstvo sami vyskúšať, niečo si vytvoriť a možno objaviť novú záľubu. Počas dňa sa návštevníci stretnú so skúsenými modelármi, zástupcami klubov, výrobcami, predajcami a odborníkmi. Prostredníctvom rozhovorov, ukážok a prezentácií priblížia jednotlivé modelárske disciplíny aj zákulisie svojho hobby. Súčasťou programu bude tiež tombola so zaujímavými cenami a množstvo ďalších atrakcií pre celú rodinu.
"Teší nás, že môžeme našim návštevníkom priniesť podujatie, ktoré je atraktívne pre deti aj dospelých a zároveň im umožní objaviť svet modelárstva zblízka. Modelárstvo v sebe spája kreativitu, techniku a precíznu prácu. Veríme, že pestrý program osloví nielen jeho dlhoročných nadšencov, ale aj rodiny, ktoré hľadajú príjemný spôsob, ako spolu stráviť sobotu. Možno si niektorí návštevníci odnesú aj inšpiráciu na nové hobby," hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Či už máte doma malého nadšenca áut, zvedavú budúcu konštruktérku, sami patríte medzi milovníkov modelov alebo jednoducho hľadáte tip na spoločný rodinný program, príďte v sobotu 19. septembra 2026 do obchodného centra oc tehelko neďaleko Národného futbalového štadióna. Modelársky deň ponúkne príležitosť stráviť čas spolu, objaviť fascinujúci svet modelov zblízka a možno si nájsť aj nové hobby.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Veľké modely, ešte väčšia zábava: oc tehelko pozýva na Modelársky deň © SITA Všetky práva vyhradené.
Odpovede ponúkne oc tehelko, ktoré sa v sobotu 19. septembra 2026 stane miestom stretnutia malých aj veľkých nadšencov modelárstva. Modelársky deň sa uskutoční od 10.00 do 17.00 hod. a prinesie pestrý svet veľkých RC modelov, dronový futbal, preteky, tvorivé dielničky, tombolu, ako aj skutočný trup legendárneho lietadla MiG-21. Vstup na podujatie je bezplatný.
Svet modelov plný veľkých detailov
Modelárstvo v sebe spája techniku, kreativitu, trpezlivosť a zmysel pre najmenší detail. Počas jedného dňa si návštevníci v oc tehelko pozrú RC autá, kamióny, stavebné stroje, modely lietadiel, lodí a ďalšiu techniku. Mnohé modely nebudú iba vystavené, ale návštevníci ich uvidia aj priamo v pohybe.
Jednou z hlavných atrakcií bude dronový futbal, ktorý spája ovládanie dronov, rýchlosť, presnosť a súťažnú atmosféru. Návštevníci sa zároveň oboznámia s rôznymi typmi dronov a možnosťami ich využitia. Fanúšikovia rýchlosti sa môžu tešiť na preteky modelov Kyosho MINI-Z na pripravenej pretekárskej trati. Chýbať nebude ani rozsiahla prezentácia RC kamiónov, stavebných strojov a ďalšej modelárskej techniky.
Mimoriadnym lákadlom bude skutočný trup lietadla MiG-21. Svoje miesto dostanú aj plastikové, papierové a statické modely áut, lietadiel, lodí a vojenskej či civilnej techniky. Práve na nich najlepšie vyniknú precízna práca, trpezlivosť a množstvo času ukryté za každým dokončeným modelom.
Modelárstvo si budú môcť návštevníci aj vyskúšať
Modelársky deň nebude iba o pozeraní. Pre deti aj dospelých budú pripravené tvorivé modelárske dielničky, v ktorých si budú môcť modelárstvo sami vyskúšať, niečo si vytvoriť a možno objaviť novú záľubu. Počas dňa sa návštevníci stretnú so skúsenými modelármi, zástupcami klubov, výrobcami, predajcami a odborníkmi. Prostredníctvom rozhovorov, ukážok a prezentácií priblížia jednotlivé modelárske disciplíny aj zákulisie svojho hobby. Súčasťou programu bude tiež tombola so zaujímavými cenami a množstvo ďalších atrakcií pre celú rodinu.
"Teší nás, že môžeme našim návštevníkom priniesť podujatie, ktoré je atraktívne pre deti aj dospelých a zároveň im umožní objaviť svet modelárstva zblízka. Modelárstvo v sebe spája kreativitu, techniku a precíznu prácu. Veríme, že pestrý program osloví nielen jeho dlhoročných nadšencov, ale aj rodiny, ktoré hľadajú príjemný spôsob, ako spolu stráviť sobotu. Možno si niektorí návštevníci odnesú aj inšpiráciu na nové hobby," hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Či už máte doma malého nadšenca áut, zvedavú budúcu konštruktérku, sami patríte medzi milovníkov modelov alebo jednoducho hľadáte tip na spoločný rodinný program, príďte v sobotu 19. septembra 2026 do obchodného centra oc tehelko neďaleko Národného futbalového štadióna. Modelársky deň ponúkne príležitosť stráviť čas spolu, objaviť fascinujúci svet modelov zblízka a možno si nájsť aj nové hobby.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Veľké modely, ešte väčšia zábava: oc tehelko pozýva na Modelársky deň © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OC Tehelko PR
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