Prezident Pellegrini sa stretol s holandským kráľom, hovorili o novej nemocnici aj investícii na východnom Slovensku

Inšpirovať sa chcú Centrom princeznej Máximy

Holandsko obnoví kontroly na hraniciach

2.12.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v pondelok v Haagu stretol s holandským kráľom Viliamom-Alexandrom v rámci svojej jednodňovej pracovnej návštevy v Holandskom kráľovstve, ktorou nadväzuje na štátnu návštevu holandského kráľovského páru na Slovensku v marci 2023.Témou rozhovoru boli spoločné holandsko-slovenské projekty, ako aj ekonomické záujmy Holandska, keďže táto krajina je jedným z najväčších investorov na Slovensku. Stovky pracovných miest by sa mali vytvoriť na východnom Slovensku, kde Holandsko plánuje investíciu do dvoch výrobných závodov.„Je to nielen dobrá správa pre východné Slovensko, ale holandské spoločnosti tak ukazujú, že sa pripravujú na budúcu obnovu a rozvoj Ukrajiny po skončení vojenského konfliktu,“ povedal prezident.S holandským kráľom hovorili aj o oblasti zdravotníctva, keďže slovenská delegácia navštívila v Utrechte Centrum princeznej Máximy, špičkovú vedecko-výskumnú inštitúciu na liečbu detských onkologických pacientov.„Chceme sa inšpirovať týmto centrom a s pomocou ich projektu sa pokúsiť postaviť nový pavilón pre liečbu onkologických detských chorôb na Slovensku,“ potvrdil Pellegrini, v ktorého delegácii bol dnes aj minister zdravotníctva Kamil Šaško s tímom odborníkov.Podľa prezidentových slov by sa malo čoskoro prijať rozhodnutie, či Slovensko pôjde cestou výstavby nového Národného centra na liečbu detských chorôb, alebo vybuduje pri Národnom ústave detských chorôb nový samostatný pavilón.Holandská strana by mohla projekt finančne podporiť. Prezident Pellegrini verí, že by holandský kráľ mohol byť pri strihaní pásky tohto zdravotníckeho zariadenia.Holandsko plánuje o týždeň obnoviť kontroly na pozemných hraniciach so susednými štátmi. „ Európska únia nie je schopná prijať konkrétne a fungujúce riešenie nelegálnej migrácie, jediným riešením je nájsť efektívny spôsob ochrany vonkajšej hranice EÚ,“ konštatoval prezident. Téme sa chce Pellegrini venovať dnes ešte aj na rokovaní s holandským premiérom Dickom Schoofom.