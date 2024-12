Dočasný riaditeľ STVR Slanina odprezentoval východiská budúcoročného rozpočtu, ďalší rozvoj však brzdia legislatívno-právne prekážky

Verejnoprávna STVR je v súčasnosti bez generálneho riaditeľa aj bez kompletnej Rady. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla tohto roka sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Na voľbu nového riaditeľa je potrebná Rada STVR. Z jej deviatich členov by mal piatich zvoliť parlament, štyroch menuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ).STVR dočasne vedie Igor Slanina, na sklonku septembra mu podpredseda parlamentu Peter Žiga Hlas-SD ), ktorý je poverený vedením NR SR, predĺžil poverenie viesť verejnoprávny telerozhlas do konca tohto roka. Pôvodne bol vedením STVR poverený do 30. septembra. Už na predošlom stretnutí na sklonku októbra Rada konštatovala viaceré problémy spôsobené absenciou štatutára, i jej vlastnou neúplnosťou.