 24hod.sk    Z domova

04. decembra 2025

Prezident Pellegrini sa vo Vatikáne stretol s predstaviteľmi Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov


Tagy: Prezident Slovenskej republiky Vatikán

Prezident SR Peter Pellegrini sa vo Vatikáne stretol s predstaviteľmi Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov. Slovensko je ...



pellegg 676x452 4.12.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini sa vo Vatikáne stretol s predstaviteľmi Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov. Slovensko je podľa jeho slov hrdé na to, že môže stáť po boku tohto rácu pri pomoci najzraniteľnejším.


Ako priblížili z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR, rád Maltézskych rytierov pomáha napríklad v konfliktných zónach vo svete, ale aj v nemocniciach, komunitných centrách a utečencom. Hlava štátu sa predstaviteľom Maltézskeho rádu poďakovala v mene občanov Slovenska za ich prácu a pomoc v SR, a to v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva či sociálnych služieb.

Činnosti a aktivity rádu na Slovensku


„Prezident SR navštívil Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov ako prvá slovenská hlava štátu po dvadsiatich rokoch. V ich sídle sa stretol s veľmajstrom Fra’ Johnom Dunlapom. Slovensko a Maltézsky rád spájajú spoločné kresťanské hodnoty a záujem o ľudí v núdzi. Veľmajster Dunlap preto na budúci rok plánuje osobne zavítať na Slovensko, čím budeme môcť prehĺbiť našu spoluprácu, napríklad v oblasti humanitárnej pomoci tretím krajinám," uviedli z KP SR.

Na spoločnom stretnutí s Pellegrinim diskutovali o činnosti a aktivitách rádu na Slovensku. Prezident SR sa vyjadril, že komunitné centrum v Topoľčanoch, ktoré Maltézsky rád otvoril v roku 2023, je silným príkladom podpory a budovania mostov medzi rôznymi komunitami.

Pellegrini rovnako ocenil aj minuloročné založenie slovenskej spoločnosti Maltézskeho rádu. Daný míľnik je výsledkom mnohých rokov práce a posilňuje prítomnosť a viditeľnosť rádu na Slovensku.

Obhajoba medzinárodného práva


„Prezident SR zároveň ubezpečil veľmajstra Dunlapa, že sa rád môže vždy spoľahnúť na naše priateľstvo a náš záväzok prehĺbiť spoluprácu doma aj v zahraničí," uviedli z KP SR. Pellegrini sa tiež vyjadril, že SR si veľmi cení dlhodobé úsilie Maltézskeho rádu pri obhajobe medzinárodného humanitárneho práva, ochrane civilného obyvateľstva a podpore náboženskej slobody.

„Táto obhajoba podľa prezidenta plne zodpovedá našim vlastným zahraničnopolitickým prioritám, ako aj prioritám SlovakAid, ktoré sú zamerané na ochranu ľudskej dôstojnosti, podporu najzraniteľnejších a posilňovanie mieru a stability vo svete," dodali z prezidentskej kancelárie. V rámci rozhovorov sa dotkli aj situácie na Ukrajine.

„Prezident SR zdôraznil, že Slovensko plne podporuje všetky seriózne a diplomatické snahy vedúce k dosiahnutiu komplexného, spravodlivého a trvalého mieru. Zároveň veľmajstra Dunlapa uistil, že Slovensko naďalej pomáha Ukrajine, predovšetkým prostredníctvom finančnej podpory a cielenej energetickej pomoci zameranej na ochranu a obnovu kritickej infraštruktúry, ktorá je kľúčová pre fungovanie štátu a pre bezpečnosť jeho obyvateľov," uzavrela KP SR.

Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini sa vo Vatikáne stretol s predstaviteľmi Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Vatikán
