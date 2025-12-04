Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. decembra 2025

Vo Vatikánskych záhradách odhalia mozaiku Sedembolestnej Panny Márie, prítomný bude aj Pellegrini


Vo Vatikánskych záhradách v piatok 5. decembra odhalia mozaiku Sedembolestnej Panny Márie. Informovali o tom z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov ...



Zdieľať
gettyimages 1007990964 676x451 4.12.2025 (SITA.sk) - Vo Vatikánskych záhradách v piatok 5. decembra odhalia mozaiku Sedembolestnej Panny Márie. Informovali o tom z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Ako ďalej uviedli, slávnostného odhalenia mozaiky sa zúčastnia aj niektorí slovenskí biskupi, na čele s košickým arcibiskupom metropolitom a predsedom KBS Mons. Bernardom Boberom. Prítomný bude aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

špecializácia na mozaikové diela


„Je pre nás veľkou cťou, že sa mozaika Sedembolestnej Panny Márie dostane do srdca Cirkvi. Tento projekt je symbolom duchovného spojenia medzi Slovenskom a Vatikánom. Pripomína nám, že Panna Mária Sedembolestná má výnimočné miesto v našom národe, ale aj v živote všetkých veriacich. Je Matkou útechy a súcitu, ktoré všetci tak veľmi potrebujeme,“ uviedol Bober.

Pripomenul aj slová homílie zosnulého pápeža Františka v Šaštíne: „Bolestná Panna Mária nás pozýva ,otvoriť sa viere’ a ,deliť sa o svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže’".

Mozaika je podľa predsedu KBS konkrétnym výrazom našej viery, zdôraznil, nech aj naša láska k iným konkrétna v skutkoch, nie abstraktná v slovách. Autorom mozaiky je gréckokatolícky kňaz Kamil Dráb z Centro Arte zo Starej Ľubovne. To sa špecializuje na sakrálne umenie a mozaikové diela.

Trvalá pripomienka úcty


„Ide o kópiu mozaiky Sedembolestnej, ktorá sa nachádza v Pápežskom slovenskom kológiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a ktorej autorom je Jozef Cincík," spresnili z Tlačovej kancelárie KBS.

Odhalenie mozaiky Sedembolestnej Panny Márie podľa nich tiež podporuje duchovné väzby medzi Slovenskom a Vatikánom. Dielo má slúžiť ako trvalá pripomienka úcty k Panne Márii.

„Okrem slovenských biskupov a prezidenta budú prítomní aj zástupcovia cirkevných a kultúrnych inštitúcií. Slávnostné odhalenie v srdci Vatikánu je vyjadrením úcty k Panne Márii a posilnením duchovného prepojenia medzi slovenskou cirkvou a Svätou stolicou," uzavreli z Tlačovej kancelárie KBS s tým, že projekt finančne podporili Nadácia Ministerstva hospodárstva SR, JAVYS, a. s., NBS a KBS.


Zdroj: SITA.sk - Vo Vatikánskych záhradách odhalia mozaiku Sedembolestnej Panny Márie, prítomný bude aj Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Sedembolestná Panna Mária Vatikán
